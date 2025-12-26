º´µ×´ÖÂç²ð¤¬Åìµþ¸ø±é¤Ç»°Æü»°ÈÕ¿©¤ÙÂ³¤±¤¿¤´¤Ï¤ó¤¬¤Ä¤¤¤ËÊÑ²½!?¿¼Ìë¤Ë¤Ï¡Ö¤¢～ÆóÏº¿©¤¤¤Æ¤§～¡×¤È¤¤¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¤â
¢£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÃãÏÒ¤Î¿§¤¬°ã¤¦¡×¤Ê¤É´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¤ò»Ï¤á¤ëÀ¼¤â
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´Ö¤ÎÅìµþ¸ø±éÃæ¤Î¤´¤Ï¤ó¤Þ¤È¤á①～⑤
Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤¬12·î25Æü¤Î¡Öº£Æü¤ÎÌëÈÓ¡×¼Ì¿¿¤òX¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£º´µ×´Ö¤Ï12·î23Æü¤ÎÌë¤«¤éËèÆü¡¢Ìë¤´ÈÓ¤ÈÃë¤´ÈÓ¤Î¼Ì¿¿¤ò·ç¤«¤µ¤ºÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
12·î23Æü¤«¤é26Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¡ØSnow Man Dome Tour 2025-2026 ON¡Ù¤ÇÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëSnow Man¡£
12·î25ÆüÌë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÇòÊÆ¤Ë¥´¥Þ¤À¤ì¤Î¤«¤«¤Ã¤¿ÆÚ¤·¤ã¤Ö¡¢¥È¥Þ¥È¤È¥³ー¥ó¤Î¤Î¤Ã¤¿¥°¥êー¥ó¥µ¥é¥À¡¢¥¿¥³¥¹¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¡¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Öº£Æü¤Ï¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¤Î¼«Ê¬¤Çºî¤ì¤ë¥¿¥³¥¹¤ò4¤Ä¤â¿©¤Ù¤ì¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¥¿¥³¥¹¤Î´¶ÁÛ¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
12·î25ÆüÃë¤âÇòÊÆ¡¢¥´¥Þ¤À¤ìÆÚ¤·¤ã¤Ö¡¢¥È¥Þ¥È¤È¥³ー¥ó¤Î¥°¥êー¥ó¥µ¥é¥À¡¢¥¿¥³¥¹¤Î¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤Ï´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤ªÃãÏÒ¤Î¿§¤¬°ã¤¦¡×¡Ö´Ö°ã¤¤Ãµ¤·Æñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢¡ÖÃë¤È°ì½ï¤À¤è¤Í¡Å¡©¡×¡Ö¤½¤í¤½¤í¥¸¥ã¥ó¥¯¤¬Îø¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º´µ×´Ö¤Ï12·î23Æü¤ÎÌë¡¢24Æü¤ÎÃë¡¢Ìë¤ÈÇòÊÆ¡¢¥´¥Þ¤À¤ìÆÚ¤·¤ã¤Ö¡¢¥°¥êー¥ó¥µ¥é¥À¡¢¤ª¤Ç¤ó¤òÏ¢Â³¤·¤Æ¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢3ÆüÌÜ¤Î25Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ½é¤á¤Æ¤ª¤Ç¤ó¤À¤±¥¿¥³¥¹¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢25Æü¤ÎÌëÃæ2»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢～ÆóÏº¿©¤¤¤Æ¤§～¡×¤È¤¤¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£