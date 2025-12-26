壱番屋 <7630> [東証Ｐ] が12月26日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比0.4％減の40.3億円となり、通期計画の55億円に対する進捗率は73.4％となり、5年平均の75.0％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比28.4％増の14.6億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比15.2％減の13.3億円に減り、売上営業利益率は前年同期の9.7％→7.6％に悪化した。



株探ニュース

