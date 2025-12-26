福留ハム <2291> [東証Ｓ] が12月26日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終損益を従来予想の2億6000万円の赤字→3億5800万円の黒字(前期は6億4000万円の赤字)に上方修正し、一転して黒字に浮上する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の3900万円の赤字→5億7900万円の黒字(前年同期は2億9600万円の赤字)に増額し、一転して黒字に浮上する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

親会社株主に帰属する当期純利益につきまして、投資有価証券の売却益158百万円が発生したことと、当社保有の固定資産（本社ならびに研究開発センター）を2026年３月に譲渡、引き渡しの予定であり、固定資産売却益約460百万円を特別利益に計上するものであります。※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

