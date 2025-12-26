ＤＣＭホールディングス <3050> [東証Ｐ] が12月26日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比1.6％減の254億円となり、通期計画の336億円に対する進捗率は5年平均の86.3％を下回る75.7％にとどまった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比58.4％増の81.6億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比11.8％減の55億円に減り、売上営業利益率は前年同期の5.2％→4.7％に悪化した。



株探ニュース

