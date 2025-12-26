26日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数737、値下がり銘柄数679と、値上がりが優勢だった。



個別ではダイワ通信<7116>がストップ高。津田駒工業<6217>は一時ストップ高と値を飛ばした。インターライフホールディングス<1418>、三井住建道路<1776>、佐藤渡辺<1807>、北野建設<1866>、大成温調<1904>など68銘柄は年初来高値を更新。ＪＭＡＣＳ<5817>、ジャストプランニング<4287>、ヒーハイスト<6433>、かわでん<6648>、川崎地質<4673>は値上がり率上位に買われた。



一方、誠建設工業<8995>がストップ安。サイネックス<2376>、京進<4735>、テラテクノロジー<483A>、シキノハイテック<6614>、ピープル<7865>など6銘柄は年初来安値を更新。協和コンサルタンツ<9647>、プラコー<6347>、靜甲<6286>、セレコーポレーション<5078>、河西工業<7256>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

