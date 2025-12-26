　26日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　134077　　 156.7　　　 43690
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 31414　　 169.9　　　　5769
３. <1540> 純金信託　　　　 19986　　 140.4　　　 21535
４. <1360> 日経ベア２　　　 13762　　 254.1　　　 141.4
５. <1542> 純銀信託　　　　 13505　　 206.9　　　 35690
６. <1321> 野村日経平均　　　9706　　 193.9　　　 52620
７. <1458> 楽天Ｗブル　　　　7482　　　38.2　　　 51840
８. <1541> 純プラ信託　　　　6777　　 113.1　　　 11670
９. <1568> ＴＰＸブル　　　　6451　　 369.2　　　 718.0
10. <1306> 野村東証指数　　　6216　　 278.3　　　3588.0
11. <1579> 日経ブル２　　　　5845　　　11.8　　　 470.0
12. <2036> 金先物Ｗブル　　　2940　　　28.2　　　196750
13. <1398> ＳＭＤリート　　　2745　　　58.2　　　2070.5
14. <2644> ＧＸ半導日株　　　2544　　 179.9　　　　2600
15. <314A> ｉＳゴールド　　　2396　　 159.0　　　 334.8
16. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　2071　　 195.4　　　 64950
17. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　2016　　 148.0　　　　1091
18. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1964　　 323.3　　　　 233
19. <1328> 野村金連動　　　　1832　　 214.2　　　 16840
20. <1655> ｉＳ米国株　　　　1762　　 130.6　　　 781.5
21. <1329> ｉＳ日経　　　　　1658　　　-1.7　　　　5277
22. <1320> ｉＦ日経年１　　　1563　　 368.0　　　 52420
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1517　　　70.1　　　2181.0
24. <1571> 日経インバ　　　　1504　　 619.6　　　　 413
25. <1346> ＭＸ２２５　　　　1491　　 482.4　　　 52800
26. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1379　　 111.8　　　 67010
27. <1489> 日経高配５０　　　1350　　　59.0　　　　2851
28. <1673> ＷＴ銀　　　　　　1314　　　98.2　　　 10700
29. <2559> ＭＸ全世界株　　　1148　　　85.5　　　 26360
30. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　1042　　　80.9　　　 31070
31. <1545> 野村ナスＨ無　　　 980　　　48.0　　　 40420
32. <1330> 上場日経平均　　　 949　　 -62.9　　　 52710
33. <1615> 野村東証銀行　　　 917　　　21.1　　　 526.9
34. <1308> 上場東証指数　　　 884　　 -68.1　　　　3542
35. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 850　　 520.4　　　　1228
36. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 825　　　24.6　　　　2321
37. <2244> ＧＸＵテック　　　 730　　　44.3　　　　3188
38. <2516> 東証グロース　　　 722　　　49.2　　　 535.5
39. <354A> ｉＦ高配５０　　　 675　　1336.2　　　　2726
40. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 671　　 105.2　　　 354.1
41. <1358> 上場日経２倍　　　 659　　 203.7　　　 82690
42. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 658　　 111.6　　　 60820
43. <2038> 原油先Ｗブル　　　 652　　 213.5　　　　1417
44. <1457> ｉＦＴＰベ　　　　 618　 10200.0　　　　2199
45. <2631> ＭＸナスダク　　　 609　　 143.6　　　 28710
46. <1674> ＷＴプラチナ　　　 593　　　30.0　　　 34940
47. <1482> ｉＳ米債７Ｈ　　　 576　　 311.4　　　　1638
48. <1543> 純パラ信託　　　　 565　　　27.8　　　 81860
49. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 530　　　23.0　　　 539.8
50. <435A> ｉＦ日本配当　　　 522　　　73.4　　　　2273
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース