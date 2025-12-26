ETF売買代金ランキング＝26日大引け
26日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 134077 156.7 43690
２. <1357> 日経Ｄインバ 31414 169.9 5769
３. <1540> 純金信託 19986 140.4 21535
４. <1360> 日経ベア２ 13762 254.1 141.4
５. <1542> 純銀信託 13505 206.9 35690
６. <1321> 野村日経平均 9706 193.9 52620
７. <1458> 楽天Ｗブル 7482 38.2 51840
８. <1541> 純プラ信託 6777 113.1 11670
９. <1568> ＴＰＸブル 6451 369.2 718.0
10. <1306> 野村東証指数 6216 278.3 3588.0
11. <1579> 日経ブル２ 5845 11.8 470.0
12. <2036> 金先物Ｗブル 2940 28.2 196750
13. <1398> ＳＭＤリート 2745 58.2 2070.5
14. <2644> ＧＸ半導日株 2544 179.9 2600
15. <314A> ｉＳゴールド 2396 159.0 334.8
16. <1326> ＳＰＤＲ 2071 195.4 64950
17. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 2016 148.0 1091
18. <1459> 楽天Ｗベア 1964 323.3 233
19. <1328> 野村金連動 1832 214.2 16840
20. <1655> ｉＳ米国株 1762 130.6 781.5
21. <1329> ｉＳ日経 1658 -1.7 5277
22. <1320> ｉＦ日経年１ 1563 368.0 52420
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1517 70.1 2181.0
24. <1571> 日経インバ 1504 619.6 413
25. <1346> ＭＸ２２５ 1491 482.4 52800
26. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1379 111.8 67010
27. <1489> 日経高配５０ 1350 59.0 2851
28. <1673> ＷＴ銀 1314 98.2 10700
29. <2559> ＭＸ全世界株 1148 85.5 26360
30. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 1042 80.9 31070
31. <1545> 野村ナスＨ無 980 48.0 40420
32. <1330> 上場日経平均 949 -62.9 52710
33. <1615> 野村東証銀行 917 21.1 526.9
34. <1308> 上場東証指数 884 -68.1 3542
35. <2865> ＧＸＮカバコ 850 520.4 1228
36. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 825 24.6 2321
37. <2244> ＧＸＵテック 730 44.3 3188
38. <2516> 東証グロース 722 49.2 535.5
39. <354A> ｉＦ高配５０ 675 1336.2 2726
40. <1475> ｉＳＴＰＸ 671 105.2 354.1
41. <1358> 上場日経２倍 659 203.7 82690
42. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 658 111.6 60820
43. <2038> 原油先Ｗブル 652 213.5 1417
44. <1457> ｉＦＴＰベ 618 10200.0 2199
45. <2631> ＭＸナスダク 609 143.6 28710
46. <1674> ＷＴプラチナ 593 30.0 34940
47. <1482> ｉＳ米債７Ｈ 576 311.4 1638
48. <1543> 純パラ信託 565 27.8 81860
49. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 530 23.0 539.8
50. <435A> ｉＦ日本配当 522 73.4 2273
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
