日経平均26日大引け＝続伸、342円高の5万750円 日経平均26日大引け＝続伸、342円高の5万750円

26日の日経平均株価は前日比342.60円（0.68％）高の5万750.39円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は858、値下がりは671、変わらずは70。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を120.33円押し上げ。次いでファストリ <9983>が95.46円、ＳＢＧ <9984>が63.17円、東エレク <8035>が54.15円、イビデン <4062>が10.19円と続いた。



マイナス寄与度は15.38円の押し下げでフジクラ <5803>がトップ。以下、ファナック <6954>が10.19円、住友電 <5802>が9.53円、信越化 <4063>が8.02円、ホンダ <7267>が3.81円と並んだ。



業種別では33業種中14業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、情報・通信業、海運業、証券・商品が続いた。値下がり上位には非鉄金属、ガラス・土石、建設業が並んだ。



株探ニュース

