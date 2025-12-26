26日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数246、値下がり銘柄数339と、値下がりが優勢だった。



個別ではＴＭＨ<280A>、農業総合研究所<3541>、パワーエックス<485A>、ファインズ<5125>、ＴＯＲＩＣＯ<7138>など6銘柄がストップ高。オンコリスバイオファーマ<4588>は一時ストップ高と値を飛ばした。トライアルホールディングス<141A>、ジェイグループホールディングス<3063>、ミーク<332A>、ノースサンド<446A>、ＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A>など14銘柄は年初来高値を更新。ワンダープラネット<4199>、いつも<7694>、コンヴァノ<6574>、ＬＯＩＶＥ<352A>、リンクバル<6046>は値上がり率上位に買われた。



一方、インフォメティス<281A>、グランディーズ<3261>、ドリコム<3793>、カイオム・バイオサイエンス<4583>、ミラティブ<472A>など12銘柄が年初来安値を更新。フィードフォースグループ<7068>、Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ<130A>、リンカーズ<5131>、グローム・ホールディングス<8938>、バリュエンスホールディングス<9270>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

