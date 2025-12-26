ETF売買動向＝26日大引け、全銘柄の合計売買代金3197億円 ETF売買動向＝26日大引け、全銘柄の合計売買代金3197億円

26日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比132.9％増の3197億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同142.1％増の2142億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ダウ・ジョーンズ工業株３０種 <1546> 、ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信 （為替ヘッジあり） <2242> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ <1474> 、高配当成長 日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <345A> 、ｉシェアーズ 米国総合債券 ＥＴＦ <2256> など47銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸインバース <1457> 、ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、ＮＥＸＴ ＮＹ ダウ・ベア・ドルヘッジＥＴＮ <2041> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> など6銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） <2630> が3.93％高、ＭＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信 <2523> が3.80％高、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が3.43％高、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が3.16％高と大幅な上昇。



日経平均株価が342円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1340億7700万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金921億6100万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が314億1400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が137億6200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が97億600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が74億8200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が58億4500万円の売買代金となった。



