脳と腸から心をゆるめる。【ブレインスリープ サプリメントGABA】という選択
最近はじめた、一日一粒の新習慣
愛用中の寝るときの枕もブレインスリープを使っています。
睡眠は、私にとって心を守る“クッション”みたいな存在。
寝不足の日は、
イライラしやすい
落ち込みやすい
判断が鈍る
自分に優しくできない
そんな状態になりやすく、これは脳と心の疲れが回復しきれていないサインなんじゃないかなと感じています。逆に、しっかり眠れた朝は理由がなくても“前向きになれる”し、ふと鏡を見たときに“ちゃんと自分を好きでいられる”心の余白が生まれます。そして肌にもその余白があらわれます。
こんな風に感じるのは、睡眠中に分泌される成長ホルモンが、ダメージを修復し、角質のめぐりを整え、“内側からふっくらした肌”を育ててくれるから。そこで私は最近、睡眠の質をよりあげるために「ブレインスリープ サプリメント GABA」を取り入れることにしました。
取入れた理由は、“眠りを深くするため”だけではありません。私にとって GABAは「心のブレーキ役」であると感じているからです。GABAの主な特徴としては脳の興奮を落ち着かせ、心と身体を“静かな状態”へ整えてくれる成分ですが研究では、
[btk_sh_bgc_text background="#fadee7"]ストレスによる交感神経の高まりを抑える[/btk_sh_bgc_text]
[btk_sh_bgc_text background="#fadee7"]心の緊張をゆるめ、リラックスへ導く[/btk_sh_bgc_text]
という報告もあります。さらに「ブレインスリープ サプリメントGABA」にはお米由来の植物性乳酸菌K-1も配合しているそうで、お腹のコンディションを整えてくれるところも選んだ理由です。私にとって腸の状態も心に影響すると感じていて、腸は“第二の脳”と呼ばれるほど、心と深い関係のある器官だと思うからです。腸が整うと、気持ちが安定しやすくなることも多いんです。脳 × 腸からのダブルアプローチは、実は“心に優しい設計”なんだなと感じでいて、これが私がギャバを選んだ一番の理由です。
“ぐっすり眠れた朝”は、肌よりも先に“心”が変わる
1日1粒、夕食後に飲んでます。
ギャバを取り入れた夜は、朝の肌も整っているんですが、それ以上に…
[btk_sh_check_list][btk_sh_check_list_sub]気持ちが軽い[/btk_sh_check_list_sub][btk_sh_check_list_sub]イライラが減る[/btk_sh_check_list_sub][btk_sh_check_list_sub]心に余裕が生まれる[/btk_sh_check_list_sub]
これが、私にとっていちばんの変化でした。夜しっかり眠れると、自分を大切にできるし、子どもに優しくできるし、仕事にも集中できる。“心のキメ”が整うと、肌のキメも整う。美容は、本当に心とつながっているんだとあらためて感じます。もちろん、サプリは魔法じゃないので
スマホを寝る前に手放す
ゆっくり深呼吸する
部屋を暗めの灯りにする
そういう“小さな夜の習慣”も大切。だけどその習慣を続けるためにも、心に余裕をつくる手助けが必要なんです。ギャバは、その“最初の一歩”になりました。
心が整うと、肌はもっと輝く。
よく眠れた次の日は肌ツヤがいいです。
よく眠れて、朝ふっと気持ちにゆとりがあると、肌は自然と明るく見える。「今日、なんかいい感じかもしれない」って思える日が増えると、自分のことをちゃんと大事にできている気がしてそれがまた心の安定につながる。美容は“肌”のためにあるように見えて、本当は心が元気になるためのもの。「ブレインスリープ サプリメントGABA」は、その両方にそっと寄り添ってくれる、とても優しいインナーケアでした。
これからも私は、肌のために、そして心のために、“眠りの美容”を続けていきます。