【紅白】MISIA、紅組トリで名曲メドレー 松嶋菜々子＆綾瀬はるかゆかりの「Everything」「アイノカタチ」
大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（午後7時20分〜11時45分 ※中断ニュースあり／総合ほか）の曲順が、26日に発表された。紅組の最終歌唱者はMISIAが務める。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目 これまでの出場回数も
「MISIAスペシャル」と題された今回のステージでは、代表曲「Everything」「アイノカタチ」のメドレーを披露する。
「Everything」は、2000年に放送されたフジテレビ系連続ドラマ『やまとなでしこ』の主題歌。今大会のゲスト審査員として出演する松嶋菜々子が、同作で主演を務めており、MISIAがその松嶋の前で同曲を歌唱する。
一方「アイノカタチ」は、TBS系ドラマ『義母と娘のブルース』（主演・綾瀬はるか）の主題歌。紅白では2018年、19年、20年、23年に続き、今回で5回目の披露となる。今回は司会を務める綾瀬の前で、MISIAがその伸びやかな歌声を響かせる。
放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目 これまでの出場回数も
「MISIAスペシャル」と題された今回のステージでは、代表曲「Everything」「アイノカタチ」のメドレーを披露する。
「Everything」は、2000年に放送されたフジテレビ系連続ドラマ『やまとなでしこ』の主題歌。今大会のゲスト審査員として出演する松嶋菜々子が、同作で主演を務めており、MISIAがその松嶋の前で同曲を歌唱する。
放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。