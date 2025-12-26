【紅白】三山ひろし、けん玉のゲスト発表 有吉弘行が満を持して参加 &TEAM・MAKI、ILLIT・IROHAも
NHKは26日、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』の曲順、新たな見どころを発表した。三山ひろしの恒例「紅白×けん玉」に参加するゲストが明らかになった。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目・曲順 これまでの出場回数も
三山は、11回目の紅白出場。番組前半で、けん玉のギネス世界記録にチャレンジする「酒灯り〜第9回 けん玉世界記録への道〜」を披露する。
「今年のゲストは、IROHAさん（ILLIT）、新浜レオンさん、MAKIさん（&TEAM）、DJ KOOさん（TRF）、ハリセンボン・箕輪はるかさん。そして今回、3年連続で紅白司会を務める有吉弘行さんが、満を持してけん玉企画に参加！豪華メンバーとともに「連続してけん玉をキャッチした人の最も長い列」129人連続の世界記録達成をめざします！」と伝えた。
紅組のトリは7年連続でMISIA。その後、白組のMrs. GREEN APPLEが大みそかの宴を締めくくる。
放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目・曲順 これまでの出場回数も
三山は、11回目の紅白出場。番組前半で、けん玉のギネス世界記録にチャレンジする「酒灯り〜第9回 けん玉世界記録への道〜」を披露する。
「今年のゲストは、IROHAさん（ILLIT）、新浜レオンさん、MAKIさん（&TEAM）、DJ KOOさん（TRF）、ハリセンボン・箕輪はるかさん。そして今回、3年連続で紅白司会を務める有吉弘行さんが、満を持してけん玉企画に参加！豪華メンバーとともに「連続してけん玉をキャッチした人の最も長い列」129人連続の世界記録達成をめざします！」と伝えた。
放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。