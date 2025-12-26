TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後3時24分に、大雪警報を魚津市、滑川市、黒部市、砺波市、南砺市、入善町、朝日町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】富山県・魚津市、滑川市、黒部市、砺波市、南砺市、入善町などに発表 26日15:24時点

富山県では、26日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。東部では、26日夜のはじめ頃まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■富山市
□大雪警報
　積雪　26日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山間部
　12時間最大降雪量　50cm

■魚津市
□大雪警報【発表】
　積雪　26日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山間部
　12時間最大降雪量　50cm

□波浪警報
　26日夜のはじめ頃にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■滑川市
□大雪警報【発表】
　積雪　26日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山間部
　12時間最大降雪量　50cm

□波浪警報
　26日夜のはじめ頃にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■黒部市
□大雪警報【発表】
　積雪　26日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山間部
　12時間最大降雪量　50cm

□波浪警報
　26日夜のはじめ頃にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■砺波市
□大雪警報【発表】
　積雪　26日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山間部
　12時間最大降雪量　50cm

■南砺市
□大雪警報【発表】
　積雪　26日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山間部
　12時間最大降雪量　50cm

■上市町
□大雪警報
　積雪　26日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山間部
　12時間最大降雪量　50cm

■立山町
□大雪警報
　積雪　26日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山間部
　12時間最大降雪量　50cm

■入善町
□大雪警報【発表】
　積雪　26日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山間部
　12時間最大降雪量　50cm

□波浪警報
　26日夜のはじめ頃にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■朝日町
□大雪警報【発表】
　積雪　26日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山間部
　12時間最大降雪量　50cm

□波浪警報
　26日夜のはじめ頃にかけて警戒
　予想最大波高　5m