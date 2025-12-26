2026年1月7日(水)深夜1時～ 放送スタート！水ドラ25「この愛は間違いですか～不倫の贖罪」秘密を抱えた4人の表情が印象的なメインビジュアルが完成！オープニングテーマにhitomiの「Stand by...」が決定！さらに、60秒の番組予告映像＆第1話の場面写真を解禁！

テレ東では2026年1月7日(水)から、水ドラ25「この愛は間違いですか～不倫の贖罪」(毎週水曜深夜1時～)を放送します。『SNS狂の女～自己顕示欲のバケモノ～』をはじめ女性の悩みや社会の闇をテーマにした作品を手がける乙葉一華が原作を担当し、『超鈍感モブにヒロインが攻略されて、乙女ゲームが始まりません@COMIC』など幅広いジャンルで活躍する久松ゆのみが作画を担当した共作の同名漫画を実写ドラマ化！





主人公・松本菜穂(まつもと・なほ)(27)は、スーパーのパートとして働く主婦。旅行代理店に勤める夫・省吾とは結婚2年目を迎え夫婦円満だと思っていた。そんなある日、同僚からのある一言によってセックスレスである事を自覚する。そんな中、省吾は職場の同僚・浅野綾香から「私のセフレにならない?」と不倫の誘いを持ち掛けられ次第に心揺さぶられていく…。一方、満たされない心境の菜穂もまた、高校時代の元カレ・白川徹と偶然再会し、その変わらぬ優しさに心の拠り所を求め始める。夫の「裏切り」、愛人の「野心」、元カレの「献身」。4人の男女による【秘密の関係】が複雑に交錯し、一線を越えた夫婦の日常が予測不能な心理戦へと変貌していくー。

等身大のメッセージを発信し続け、同世代の女性から多くの支持を得る

hitomiの新曲『Stand by...』がオープニングテーマに決定！

CDデビュー30周年というアニバーサリー・イヤーの集大成として11月3日に開催されたオンラインライブにて、サプライズで初披露された楽曲「Stand by...」がオープニングテーマに決定！本作とは対照的な多幸感あふれるサウンドと前向きな歌詞が、秘密の関係を繰り広げる男女の背徳感を違う角度から際立たせます…！



■hitomi コメント

このたび、オープニングテーマを担当させて頂くことになりましたhitomiです。

今作の企画書を拝見したとき、「人には誰しも気づかないうちに、誰かを傷つけていることがある」という一文があり、ハッとさせられました。この作品では、様々なすれ違いが描かれます。一方の「正しさ」や「清らかさ」が、他方にとっての「悲しみ」や「濁り」に繋ってしまう。そこに、途方もない怖さと切なさを覚えました。それでも……他人との関係を諦めたくない！ 今回の曲には、そんな願いを込めています。タイトルの「Stand by...（スタンバイ）」は、「準備できている」という意味で知られていますが、「いつでも救えるように近くで見守る」というニュアンスも持っています。

泥々とした人間ドラマの傍(そば)で、この曲が何を掬い上げるのか今から楽しみです。



【プロフィール】

1994年11月21日にCDデビューし、「LOVE 2000」、「CANDY GIRL」、「SAMURAI DRIVE」などのヒット曲を持ち、数多くのライブ・イベントに参加。2019年6月には、「LOVE 2000」を今のキモチにリメイクした「LOVE 2020」をリリース！彼女の手がける歌詞の世界観は、同世代の女性から多くの支持を得ている。デビュー30周年を迎え、12月24日には自身初となるライブ・ベスト・アルバ「Re:CONNECT」をリリースしたばかり。

「セックスレスってどのくらいの期間空いたら言うものなの…？」、「私のセフレにならない？」――。

禁断の台詞が飛び交う衝撃の60秒予告映像＆不穏な空気が漂う第1話の場面写真を公開！

▼映像はこちらからご覧いただけます。 ⇒ https://tver.jp/episodes/epb3sycddx



≪第 1話(1月7日放送) あらすじ≫

菜穂(宮本茉由)は、夫・省吾(猪塚健太)と結婚2年目を迎え穏やかな日々を過ごしていた。そんなある日、パート先の同僚から“一ヵ月以上性交渉がない状態はセックスレス”と言われたことを機に自身たちの夫婦関係に不安を覚える。このままではいけないと感じた菜穂は、メイクや服装を変えいつもと違う雰囲気で省吾との関係を修復しようと試みるも省吾から拒まれてしまう。夫に拒絶され深く傷ついた菜穂は、失意の中、偶然かつての恋人・徹(戸塚祥太)と再会する。優しく声をかけてくる元カレの存在に、菜穂の心は揺れ動く。一方、省吾の職場に支社へ出向していた中途同期・綾香(片山萌美)が異動してくる。その夜、早速食事へと出かけた省吾たち。すると、綾香から「私のセフレにならない？」と誘われ…。



≪番組概要≫

【タイトル】 水ドラ25「この愛は間違いですか～不倫の贖罪」

【放送日時】 2026年1月7日スタート 毎週水曜深夜1時～1時30分

【放送局】 テレビ東京 テレビせとうち TVQ九州放送

▶テレビ愛知：2026年1月13日スタート 毎週火曜深夜2時5分～2時35分放送

▶テレビ北海道：2026年1月9日スタート 毎週金曜深夜1時13分～1時43分放送

各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第一話から最新話まで独占見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

▶TVer：https://tver.jp/series/sri2e081wj

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/konoai/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【原作】 『この愛は間違いですか～不倫の贖罪』乙葉一華・久松ゆのみ(Standard inc./ティラミス)

【主演】 宮本茉由

【出演】 猪塚健太、片山萌美 ／ 戸塚祥太(A.B.C-Z)

【監督】 芳賀俊、児玉宜久、倉橋龍介

【脚本】 今西祐子、齊藤よう、村川康敏、沼田真隆

【音楽】 福廣秀一朗

【オープニングテーマ】 hitomi「Stand by...」(maximum10)

【エンディングテーマ】 サイダーガール「ごめんね」(CIDER RECORDS)

【チーフプロデューサー】 北川俊樹(テレビ東京)

【プロデューサー】 千葉貴也(テレビ東京)、元信克則(ユニオン映画)

【製作著作】 テレビ東京

【制作協力】 ユニオン映画

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/konoai/

【公式SNS】 X ・ Instagram・TikTok：@tx_konoai