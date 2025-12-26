宮本茉由主演『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』、4人の表情が印象的なメインビジュアル完成 第1話場面写真も解禁
宮本茉由が主演する2026年1月7日スタートのドラマ『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』（テレビ東京ほか／毎週水曜25時）より、メインビジュアルと予告映像、第1話の場面写真が解禁。さらに、オープニングテーマにhitomiの「Stand by...」が決定した。
【写真】『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』第1話場面写真
本作は、原作・乙葉一華、作画・久松ゆのみによる同名漫画を実写ドラマ化。4人の男女の秘密の関係が交錯する、予測不能なジェットコースター不倫サスペンスだ。
主人公・松本菜穂（27）は、スーパーでパートとして働く主婦。旅行代理店に勤める夫・省吾とは結婚2年目を迎え、夫婦円満だと思っていた。そんなある日、同僚の何気ない一言をきっかけに、自分たちがセックスレスであることを自覚する。
一方、省吾は職場の同僚・浅野綾香から「私のセフレにならない？」と誘惑され、次第に心を揺さぶられていく。さらに、満たされない思いを抱える菜穂もまた、高校時代の元恋人・白川徹と偶然再会し、変わらぬ優しさに心の拠り所を求め始める。
夫の「裏切り」、愛人の「野心」、元恋人の「献身」。4人の男女による【秘密の関係】が複雑に交錯し、平穏だった夫婦の日常は、やがて予測不能な心理戦へと変貌していく。
このたび、等身大のメッセージを発信し続け、同世代の女性から厚い支持を集めるhitomiの新曲「Stand by...」が、本作のオープニングテーマに決定した。CDデビュー30周年というアニバーサリーイヤーの節目に、11月3日に開催されたオンラインライブでサプライズ披露された同楽曲。作品世界とは対照的な多幸感に満ちたメロディと歌詞が、秘密の関係に揺れる男女の背徳的な感情を、別の角度から鮮やかに浮かび上がらせている。
hitomiは「今作の企画書を拝見したとき、『人には誰しも気づかないうちに、誰かを傷つけていることがある』という一文があり、ハッとさせられました。この作品では、様々なすれ違いが描かれます。一方の『正しさ』や『清らかさ』が、他方にとっての『悲しみ』や『濁り』に繋がってしまう。そこに、途方もない怖さと切なさを覚えました。それでも…他人との関係を諦めたくない！ 今回の曲には、そんな願いを込めています」とコメントを寄せた。
さらに、秘密を抱えた4人の表情が印象的なメインビジュアルに加え、禁断の台詞が飛び交う衝撃の60秒予告映像、不穏な空気が漂う第1話の場面写真が公開された。
ドラマ『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』は、テレビ東京、テレビせとうち、TVQ九州放送にて2026年1月7日より毎週水曜25時、テレビ愛知にて同年1月13日より毎週火曜26時5分、テレビ北海道にて同年1月9日より毎週金曜25時13分放送。
※hitomiのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■hitomi
このたび、オープニングテーマを担当させて頂くことになりましたhitomiです。
今作の企画書を拝見したとき、「人には誰しも気づかないうちに、誰かを傷つけていることがある」という一文があり、ハッとさせられました。この作品では、様々なすれ違いが描かれます。一方の「正しさ」や「清らかさ」が、他方にとっての「悲しみ」や「濁り」に繋がってしまう。そこに、途方もない怖さと切なさを覚えました。それでも…他人との関係を諦めたくない！ 今回の曲には、そんな願いを込めています。
タイトルの「Stand by...（スタンバイ）」は、「準備できている」という意味で知られていますが、「いつでも救えるように近くで見守る」というニュアンスも持っています。泥々とした人間ドラマの傍（そば）で、この曲が何を掬い上げるのか今から楽しみです。
【写真】『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』第1話場面写真
本作は、原作・乙葉一華、作画・久松ゆのみによる同名漫画を実写ドラマ化。4人の男女の秘密の関係が交錯する、予測不能なジェットコースター不倫サスペンスだ。
一方、省吾は職場の同僚・浅野綾香から「私のセフレにならない？」と誘惑され、次第に心を揺さぶられていく。さらに、満たされない思いを抱える菜穂もまた、高校時代の元恋人・白川徹と偶然再会し、変わらぬ優しさに心の拠り所を求め始める。
夫の「裏切り」、愛人の「野心」、元恋人の「献身」。4人の男女による【秘密の関係】が複雑に交錯し、平穏だった夫婦の日常は、やがて予測不能な心理戦へと変貌していく。
このたび、等身大のメッセージを発信し続け、同世代の女性から厚い支持を集めるhitomiの新曲「Stand by...」が、本作のオープニングテーマに決定した。CDデビュー30周年というアニバーサリーイヤーの節目に、11月3日に開催されたオンラインライブでサプライズ披露された同楽曲。作品世界とは対照的な多幸感に満ちたメロディと歌詞が、秘密の関係に揺れる男女の背徳的な感情を、別の角度から鮮やかに浮かび上がらせている。
hitomiは「今作の企画書を拝見したとき、『人には誰しも気づかないうちに、誰かを傷つけていることがある』という一文があり、ハッとさせられました。この作品では、様々なすれ違いが描かれます。一方の『正しさ』や『清らかさ』が、他方にとっての『悲しみ』や『濁り』に繋がってしまう。そこに、途方もない怖さと切なさを覚えました。それでも…他人との関係を諦めたくない！ 今回の曲には、そんな願いを込めています」とコメントを寄せた。
さらに、秘密を抱えた4人の表情が印象的なメインビジュアルに加え、禁断の台詞が飛び交う衝撃の60秒予告映像、不穏な空気が漂う第1話の場面写真が公開された。
ドラマ『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』は、テレビ東京、テレビせとうち、TVQ九州放送にて2026年1月7日より毎週水曜25時、テレビ愛知にて同年1月13日より毎週火曜26時5分、テレビ北海道にて同年1月9日より毎週金曜25時13分放送。
※hitomiのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■hitomi
このたび、オープニングテーマを担当させて頂くことになりましたhitomiです。
今作の企画書を拝見したとき、「人には誰しも気づかないうちに、誰かを傷つけていることがある」という一文があり、ハッとさせられました。この作品では、様々なすれ違いが描かれます。一方の「正しさ」や「清らかさ」が、他方にとっての「悲しみ」や「濁り」に繋がってしまう。そこに、途方もない怖さと切なさを覚えました。それでも…他人との関係を諦めたくない！ 今回の曲には、そんな願いを込めています。
タイトルの「Stand by...（スタンバイ）」は、「準備できている」という意味で知られていますが、「いつでも救えるように近くで見守る」というニュアンスも持っています。泥々とした人間ドラマの傍（そば）で、この曲が何を掬い上げるのか今から楽しみです。