hitomiが本日12月26日に、J-WAVE「ALL GOOD FRIDAY」に生ゲスト出演した。

番組では2026年1月14日（水）にリリースされるニューシングル「Stand by…」が初オンエア。

こちらは、デビュー30周年を記念して先月開催されたオンラインライブ＜Re:CONNECT＞にて初披露された楽曲。今回は、スタジオレコーディングされたリリース音源が初公開された形だ。さらにhitomi本人の口から、同曲がテレビ東京のドラマ『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』のオープニングテーマに決定したことも発表された。

なお、hitomiは先日のクリスマスイヴには、自身初となるライブ盤のベストアルバム『Re:CONNECT』をリリースしたばかり。2026年3月28日（土）には、東京/渋谷 duo MUSIC EXCHANGEで＜hitomi Live 2026 - STAND BY＞の開催も決定し、指定席はすでにソールドアウト。現在、スタンディングのみチケット発売中となっている。

◆ ◆ ◆

このたび、オープニングテーマを担当させて頂くことになりましたhitomiです。

今作の企画書を拝見したとき、「人には誰しも気付かないうちに、誰かを傷つけていることがある」という一文があり、ハッとさせられました。

この作品では、様々なすれ違いが描かれます。一方の「正しさ」や「清らかさ」が、他方にとっての「悲しみ」や「濁り」に繋ってしまう。そこに、途方もない怖さと切なさを覚えました。

それでも……他人との関係を諦めたくない！ 今回の曲には、そんな願いを込めています。

タイトルの「Stand by…（スタンバイ）」は、「準備できている」という意味で知られていますが、「いつでも救えるように近くで見守る」というニュアンスも持っています。

泥々とした人間ドラマの傍（そば）で、この曲が何を掬い上げるのか、今から楽しみです。

◆ ◆ ◆

◾️水ドラ25『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』

2026年1月7日（水）スタート / 毎週水曜深夜1時〜1時30分

出演：宮本茉由 / 猪塚健太 / 片山萌美 / 戸塚祥太(A.B.C.-Z)

放送局：

テレビ東京 / テレビせとうち / TVQ九州放送

テレビ愛知（2026年1月13日スタート / 毎週火曜深夜2時5分〜2時35分）

テレビ北海道（2026年1月9日スタート / 毎週金曜深夜1時13分〜1時43分） 各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第1話から最新話まで独占見放題配信

https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信

TVer：https://tver.jp/series/sri2e081wj

テレ東HP（ネットもテレ東）：https://video.tv-tokyo.co.jp/konoai/

Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

◾️ライブベストアルバム『Re:CONNECT』 2025年12月24日（水）発売

配信：https://hitomi.lnk.to/30th_Anniversary_RE-CONNECT ▼収録曲

01_Supernova

02_MARIA

03_flow

04_キミにKISS

05_IS IT YOU?

06_体温（蹲）/ 作詞：持田香織

07_there is…（LOVE）/ 作詞：伴都美子

08_CANDY GIRL

09_BLADE RUNNER

10_WORLD! WIDE! LOVE!

11_SAMURAI DRIVE

12_LOVE 2000

■＜hitomi Live 2026 - STAND BY＞ 2026年3月28日（土）Open 17:00 / Start 17:30

会場：東京・渋谷 duo MUSIC EXCHANGE チケット（別途ドリンク代）：

グッズ付き/指定席：29,000円（税込）

グッズ付き/スタンディング：25,000円（税込）

通常指定席：13,500円（税込）

通常スタンディング：9,500円（税込） ※グッズ（Live Blu-ray + Live Album CD + フォトブック + 限定Tシャツ）詳細

・Live Blu-ray：hitomi 30th Anniversary Online Live「Re:CONNECT」のライブ映像＋α

・Live CD：hitomi 30th Anniversary Online Live「Re:CONNECT」のライブアルバム＋α

・30周年/豪華フォトブック

・限定Tシャツ（Lサイズ）

・お渡し会実施（グッズ付きチケットをご購入のお客様には、終演後、hitomi本人よりお渡し会を実施いたします!!） ▼ローソンチケット先着先行 受付中

受付：2025年12月16日（火）15：00〜

URL：https://l-tike.com/hitomi/

※先着受付のため、予定枚数に達し次第終了となります、予めご了承ください。 お問い合わせ（平日10:00〜17:00）：

https://supportform.jp/a-information