hitomi、新曲「Stand by…」がドラマ『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』OPテーマに決定
hitomiが本日12月26日に、J-WAVE「ALL GOOD FRIDAY」に生ゲスト出演した。
番組では2026年1月14日（水）にリリースされるニューシングル「Stand by…」が初オンエア。
こちらは、デビュー30周年を記念して先月開催されたオンラインライブ＜Re:CONNECT＞にて初披露された楽曲。今回は、スタジオレコーディングされたリリース音源が初公開された形だ。さらにhitomi本人の口から、同曲がテレビ東京のドラマ『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』のオープニングテーマに決定したことも発表された。
なお、hitomiは先日のクリスマスイヴには、自身初となるライブ盤のベストアルバム『Re:CONNECT』をリリースしたばかり。2026年3月28日（土）には、東京/渋谷 duo MUSIC EXCHANGEで＜hitomi Live 2026 - STAND BY＞の開催も決定し、指定席はすでにソールドアウト。現在、スタンディングのみチケット発売中となっている。
◆ ◆ ◆
このたび、オープニングテーマを担当させて頂くことになりましたhitomiです。
今作の企画書を拝見したとき、「人には誰しも気付かないうちに、誰かを傷つけていることがある」という一文があり、ハッとさせられました。
この作品では、様々なすれ違いが描かれます。一方の「正しさ」や「清らかさ」が、他方にとっての「悲しみ」や「濁り」に繋ってしまう。そこに、途方もない怖さと切なさを覚えました。
それでも……他人との関係を諦めたくない！ 今回の曲には、そんな願いを込めています。
タイトルの「Stand by…（スタンバイ）」は、「準備できている」という意味で知られていますが、「いつでも救えるように近くで見守る」というニュアンスも持っています。
泥々とした人間ドラマの傍（そば）で、この曲が何を掬い上げるのか、今から楽しみです。
◆ ◆ ◆
◾️水ドラ25『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』
2026年1月7日（水）スタート / 毎週水曜深夜1時〜1時30分
出演：宮本茉由 / 猪塚健太 / 片山萌美 / 戸塚祥太(A.B.C.-Z)
放送局：
テレビ東京 / テレビせとうち / TVQ九州放送
テレビ愛知（2026年1月13日スタート / 毎週火曜深夜2時5分〜2時35分）
テレビ北海道（2026年1月9日スタート / 毎週金曜深夜1時13分〜1時43分）
各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第1話から最新話まで独占見放題配信
https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr
広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信
TVer：https://tver.jp/series/sri2e081wj
テレ東HP（ネットもテレ東）：https://video.tv-tokyo.co.jp/konoai/
Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7
◾️ライブベストアルバム『Re:CONNECT』
2025年12月24日（水）発売
配信：https://hitomi.lnk.to/30th_Anniversary_RE-CONNECT
▼収録曲
01_Supernova
02_MARIA
03_flow
04_キミにKISS
05_IS IT YOU?
06_体温（蹲）/ 作詞：持田香織
07_there is…（LOVE）/ 作詞：伴都美子
08_CANDY GIRL
09_BLADE RUNNER
10_WORLD! WIDE! LOVE!
11_SAMURAI DRIVE
12_LOVE 2000
■＜hitomi Live 2026 - STAND BY＞
2026年3月28日（土）Open 17:00 / Start 17:30
会場：東京・渋谷 duo MUSIC EXCHANGE
チケット（別途ドリンク代）：
グッズ付き/指定席：29,000円（税込）
グッズ付き/スタンディング：25,000円（税込）
通常指定席：13,500円（税込）
通常スタンディング：9,500円（税込）
※グッズ（Live Blu-ray + Live Album CD + フォトブック + 限定Tシャツ）詳細
・Live Blu-ray：hitomi 30th Anniversary Online Live「Re:CONNECT」のライブ映像＋α
・Live CD：hitomi 30th Anniversary Online Live「Re:CONNECT」のライブアルバム＋α
・30周年/豪華フォトブック
・限定Tシャツ（Lサイズ）
・お渡し会実施（グッズ付きチケットをご購入のお客様には、終演後、hitomi本人よりお渡し会を実施いたします!!）
▼ローソンチケット先着先行 受付中
受付：2025年12月16日（火）15：00〜
URL：https://l-tike.com/hitomi/
※先着受付のため、予定枚数に達し次第終了となります、予めご了承ください。
お問い合わせ（平日10:00〜17:00）：
https://supportform.jp/a-information
関連リンク
◆hitomi オフィシャルサイト
◆hitomi オフィシャルInstagram
◆hitomi オフィシャルYouTubeチャンネル