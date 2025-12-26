29日に開催

東京シティ競馬（TCK）は26日、大井競馬場で29日に開催されるG1東京大賞典（ダート2000メートル）の枠順を発表した。前日に行われる中央競馬の祭典、第70回G1有馬記念（28日、中山芝2500メートル）顔負けの豪華メンバー。ファンからは「問題は有馬の後に金があるか…」などの声が上がっている。

暮れのダート王者を決める東京大賞典。帝王賞、JBCクラシックとJpn1を連勝し、C.ルメールが騎乗するミッキーファイト（牡4、田中博）が7枠13番に入った。ジャパンダートクラシックを制し、戸崎圭太が騎乗するナルカミ（牡3、田中博）が2枠3番。今年の3歳国内ダート2冠馬で横山武史が騎乗するナチュラルライズ（牡3、伊藤圭）は1枠1番となった。

昨年同レースを制したフォーエバーヤングは、今年11月に日本調教馬として初めて米競馬の祭典、BCクラシック制覇の偉業を成し遂げた。今回、フォーエバーヤングは不在だが、それに続く有力馬たちの枠順が決まり、ネット上のファンも様々な反応をしていた。

「明日から怒涛のお金消耗戦線」

「有馬記念よりもこっちの方が楽しみでは」

「問題は有馬記念後でお金があるかどうか…」

「有馬記念買うの辞めてこっち買うかな」

「直近の東京大賞典でもかなりメンツ良いしまじで面白そう」

「東京大賞典は、現地行こうかな」

27日には中央競馬の2歳G1・ホープフルS（中山芝2000メートル）、28日には有馬記念、29日には東京大賞典と競馬ファンにとって目の離せない3日間が始まる。



（THE ANSWER編集部）