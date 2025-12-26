みんなダイスキ♡『モンチッチ』デザインのレトロなミニルームライト＆ミニがまぐちキーホルダーが発売！

1974年に発売され、現在も日本はもちろん海外でも多くのファンをもつ『モンチッチ』の新たなカプセルトイ２種が登場！それがこちらの、「モンチッチ なつかしミニルームライト」と、「モンチッチ ミニがまぐちキーホルダー」です。

2024年に誕生50周年を迎えたモンチッチ。1974年の発売から現在までに30か国以上・累計7,000万体以上を販売しています。

そんなモンチッチの新たなカプセルトイアイテムは、どこか懐かしいデザインのミニルームライトとミニがまぐちキーホルダー。

モンチッチ なつかしミニルームライト

モンチッチのデザインをあしらった、ふんわり光るミニチュアサイズのルームライトです。オレンジカラーをポイントに、黄色やブラウンの色を合わせたどこか懐かしい雰囲気の人気シリーズ「モンメイト」をデザインした全５種がラインアップ。

底面にあるスイッチでONとOFFの切り替えが可能で、電池が切れても安心の電池交換可能な仕様です。

モンチッチ ミニがまぐちキーホルダー

ボールチェーンが付いたミニチュアサイズのがまぐちに、モンチッチをデザインしたアイテム。定番のおしゃぶりポーズの「モンチッチくん」の実写やイラスト、こうのとりさんが連れてきたふたごのベビー「ベビチッチ」などをデザインした全５種がラインアップ。

表と裏で異なるデザインを楽しむだけでなく、開け口は各デザインやキャラクターのイメージに合わせたカラーに仕上げられています。ボールチェーン付きで、キーホルダーとしてお手持ちのバッグやポーチに付けるのはもちろん、ボールチェーンを外してコインケースや小物入れとしても使用可能。

「モンチッチ なつかしミニルームライト」、「モンチッチ ミニがまぐちキーホルダー」は、2025年12月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売中です。各1回500円(税込)。

