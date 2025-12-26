川崎フロンターレとサギヌマスイミングクラブ（運営：株式会社エスアンドエフ）は、ベトナムにおいて国際交流・安全教育プログラムを開催。

現地の児童養護施設の子どもたちを対象に、水泳指導を通じた安全教育やサッカー交流を行い、スポーツの楽しさと命を守る大切さを伝えるイベントです。

川崎フロンターレ×サギヌマスイミングクラブ「ベトナム国際交流・安全教育プログラム」

実施日：2025年12月19日(金)〜20日(土)

実施場所：ベトナム社会主義共和国（ビンズン省ほか）

主催：川崎フロンターレ、サギヌマスイミングクラブ

対象：現地の児童養護施設の子どもたち

スポーツ庁の「Sport for Tomorrow」事業の一環として実施された本プログラム。

スポーツに触れる機会が限られている環境にある子どもたちに対し、サギヌマスイミングクラブが大切にしてきた「泳ぐ楽しさ」と「自らの命を守る力」を届ける活動です。

また、川崎フロンターレが取り組んできたスポーツを通じた人材育成や国際交流の理念が重なり、両団体の共催により実現しました。

日本国内でそれぞれが長年培ってきた指導力や社会貢献の経験を生かし、国境を越えてベトナムの子どもたちの健全な成長と未来を支えることを目的としています。

サッカーを通じた交流

川崎フロンターレによるサッカー教室も開催。

ボールを追いかける楽しさやチームワークの大切さを共有し、言葉の壁を越えた交流が行われました。

水難事故防止のための水泳指導

ベトナムでは子どもの水難事故が社会課題となっている背景を受け、水に対する安全教育を実施。

「泳ぐ楽しさ」だけでなく、水辺の危険性についての座学や、万が一の際に「自分の命は自分で守る」ための実技指導が行われました。

参加した子どもたちは、真剣な表情で指導を受けるとともに、プールでの活動を存分に楽しむ様子が見られました。

水を「楽しむ」ことと「正しく恐れる」ことの両面を学ぶ貴重な機会となりました。

現地養護施設での活動

施設訪問を通じ、子どもたちとの温かい交流の時間も持たれました。

スポーツは単なる楽しさを超え、人を育て、命を守り、未来を築く力を持っています。

両団体は今後もこの理念を信じ、国内外での活動を通じて子どもたちの健康的な成長と安全に寄与していく方針です。

スポーツの力で国境を越えた絆を育む取り組み。

川崎フロンターレ×サギヌマスイミングクラブ「ベトナム国際交流・安全教育プログラム」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post スポーツの力で未来を育む！川崎フロンターレ×サギヌマSC「ベトナム国際交流・安全教育プログラム」 appeared first on Dtimes.