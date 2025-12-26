インターコンチネンタル商事は、ブラジルの手巻きたばこ「アクレマ・ブレンド」を2026年1月1日(木)より全国のたばこ販売店にて発売。

Handmade Brazilian Tobacco社が手がける、バージニア葉を主体とした扱いやすいブレンドの手巻きたばこです。

インターコンチネンタル商事「アクレマ・ブレンド」

発売日：2026年1月1日(木)

価格：700円(税込/20g入)

製造国：ブラジル

販売場所：全国のたばこ販売店

ブラジルで手巻きたばこ製品を専門に製造するHandmade Brazilian Tobacco社による新商品。

海外市場において「ライトで扱いやすい葉」「淡色のロングカット」として評価されており、手巻きたばこ初心者から、独自のブレンドを楽しみたい愛好者まで幅広く対応する製品です。

葉の色調やカットの均質性を重視したハンドメイドにこだわった製造体制により、巻きやすさと扱いやすさに配慮された仕上がりとなっています。

アクレマ・ブレンド

高品質なバージニア葉を使用した100％ナチュラルの手巻きたばこ。

滑らかでバランスの取れた煙と、クセの無い軽やかな味わいが特徴で、他の葉とのブレンドにも適しています。

パッケージには繰り返し使える密閉チャック付きパウチと、開閉しやすい面ファスナー式テープを採用し、持ち運びの利便性も確保されています。

付属ペーパー：アレダ セルロース ミニサイズ

本製品には、ブラジル製の透明セルロースペーパー「アレダ セルロース ミニサイズ」が付属。

100％セルロース素材で、微生物によって分解され土へ還る環境配慮型素材を使用しています。

糊不使用でありながらスローバーニングの特徴を持ち、無味・無臭であるため紙の風味や香りを気にせずたばこ本来の味を楽しめます。

健康注意文言

※たばこは20歳になってから。

扱いやすい葉組みと透明ペーパーで楽しむブラジリアンスタイル。

インターコンチネンタル商事「アクレマ・ブレンド」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 透明セルロースペーパー付き！インターコンチネンタル商事「アクレマ・ブレンド」 appeared first on Dtimes.