今治市内の企業約30社が集結！今治市「バリターン・ミーティング in 松山」

今治市は、松山市総合コミュニティセンターにて合同企業研究会「バリターン・ミーティング in 松山」を開催。

今治市内の企業約30社が集結し、学生や求職者に向けて企業の魅力や仕事内容を直接伝えるイベントです。

開催日時：2026年2月26日(水) 13:00〜16:00(受付12:30〜)

会場：松山市総合コミュニティセンター 企画展示ホール 1F

所在地：愛媛県松山市湊町7丁目5番地

参加費：無料

対象：2027年3月卒業予定の大学・短大・専門学生等(全学年対象)、既卒者(卒業後概ね3年以内)、一般求職者、保護者

愛媛県今治市が主催する、同市内企業への就職・転職を促進するための合同企業研究会。

「海事都市」として知られる今治市の海事関連産業をはじめ、製造、サービス、建設など多岐にわたる業種の企業約30社がブースを出展します。

各企業の採用担当者から会社概要や業務内容、働くやりがいについて直接話を聞くことができる貴重な機会。

業界研究や企業研究の場として活用可能です。

当日は服装自由、入退場自由となっており、履歴書も不要。

気軽に参加できるスタイルで、学生から一般求職者まで幅広い層の来場を受け付けています。

また、会場には「今治市移住・定住相談ブース」も設置。

今治での暮らしや支援制度についての相談も可能です。

参加企業の一覧や詳細情報は、特設サイト等で順次公開予定。

今治で働く未来を描くきっかけとなるイベントです。

