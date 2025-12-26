EXは、同社が運営するスマホRPG「ミリオンモンスター」において、声優「朝井彩加」さんの直筆サイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンを開催。

新キャラクター「破壊の女神クロエル」の登場を記念し、抽選で5名の方にサイン色紙をプレゼントするキャンペーンです。

EX ミリオンモンスター「破壊の女神クロエル」登場記念キャンペーン

開催期間：2025年12月26日(金)18:00〜2026年1月9日(金)23:59

プレゼント内容：朝井彩加さん直筆サイン色紙

当選人数：抽選で5名様

応募方法：公式X(旧Twitter)のフォロー＆対象ポストのリポスト

iOS／Android端末用スマホRPG「ミリオンモンスター」に、新キャラクター「破壊の女神クロエル」が登場。

このリリースに伴い、キャラクターボイスを担当する声優・朝井彩加さんの直筆サイン色紙が当たるキャンペーンが実施されます。

応募は「ミリオンモンスター」公式Xアカウント(@mmon_ex)をフォローし、対象のポストをリポストすることで完了となります。

当選者には、転売防止措置として色紙に「当選者様のお名前」または「シリアルナンバー」、あるいはその両方が記入される場合があります。

キャンペーンは予告なく中止または内容が変更される可能性があるため、最新情報は公式X等でご確認ください。

新キャラクター「破壊の女神クロエル」の活躍と共に楽しめる豪華プレゼント企画。

EX「ミリオンモンスター」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 朝井彩加さんの直筆サイン色紙が当たる！EX ミリオンモンスター「破壊の女神クロエル」登場記念キャンペーン appeared first on Dtimes.