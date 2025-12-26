対象商品購入でペア50組100名様に当たる！N.B.L「宝塚歌劇ご招待キャンペーン」

N.B.Lは、宝塚歌劇 星組公演ビート・シアター『恋する天動説』―The Wand’rin’ Stars―ギャラクシーレヴュー『DYNAMIC NOVA』のご招待キャンペーンを実施。

同社オンラインショップにて対象商品を一定金額以上購入した方の中から抽選で、ペア50組計100名様に招待チケットをプレゼントするキャンペーンです。

N.B.L「宝塚歌劇ご招待キャンペーン」

キャンペーン・応募期間：2025年12月26日(金)12:00〜2026年3月1日(日)23:59

プレゼント対象公演：2026年4月4日(土)11:00 S席チケットペア

会場：東京宝塚劇場

当選数：ペア50組計100名様

「REBELLS」「HaniwA」「米屋のまゆちゃん」等のD2Cスキンケアブランドを展開するN.B.Lが、宝塚歌劇 星組公演への招待キャンペーンを開催。

対象となる公演は、東京宝塚劇場にて上演される星組公演ビート・シアター『恋する天動説』―The Wand’rin’ Stars―、およびギャラクシーレヴュー『DYNAMIC NOVA』です。

N.B.L公式サイトで販売している全商品が対象となり、購入金額に応じて応募口数が増加。

6,000円(税込)以上のお買い上げで1口、12,000円(税込)以上で2口、18,000円(税込)以上で3口の応募が可能です。

注文時の備考欄にあるチェック要項にチェックを入れることで応募完了となります。

当選発表は賞品の発送をもって代えられ、2026年3月16日(月)〜23日(月)の間に佐川急便より発送される予定です。

一度に応募できるのは最大3口までとなっており、複数回に分けて注文した商品の合算や、発送をまとめることはできません。

キャンペーン応募時は割引クーポンの利用は不可。

また、金額に満たない場合はチェックを入れても抽選対象外となります。

座席の指定はできず、配置の都合上隣り合わせにならない場合があるほか、自宅から劇場までの交通費・宿泊費等は自己負担です。

チケットの転売等は禁止されており、発覚した場合は当選無効となります。

東京宝塚劇場のS席で星組公演を楽しめるチャンス。

N.B.L「宝塚歌劇ご招待キャンペーン」の紹介でした。

