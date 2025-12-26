ポイントやおみくじ企画も！BeLTOON「年末年始キャンペーン」

韓国発の女性向けマンガプラットフォーム「BeLTOON（ベルトゥーン）」にて、2025年12月19日（金）より「年末年始キャンペーン」が開催されています。

2025年の締めくくりと2026年のスタートを彩る企画として、「年末年始 AWARDS」や「カウントダウン ボーナスポイント」、「BeLおみくじ」など、1月いっぱいまで楽しめる多彩なイベントが展開されます。

BeLTOON「年末年始キャンペーン」

開催期間：2025年12月19日(金)〜2026年1月31日(土) ※企画ごとに異なります

プラットフォーム：BeLTOON（ベルトゥーン）

運営：株式会社レジンエンターテインメント

URL：https://www.beltoon.jp/app/all/main

少女・女性マンガやTL、BLなど、女性向けジャンルを専門とするウェブトゥーンプラットフォーム「BeLTOON」が、年末年始を盛り上げる大型キャンペーンを実施。

1年を象徴する作品を選出するアワード企画や、毎日もらえるログインボーナス、新年の運試し企画など、ユーザーへの感謝を込めたイベントが目白押しです。

年末年始 AWARDS

注目のメイン企画として、BeLTOONの1年を振り返る「年末年始 AWARDS」を開催。

「BeLTOON of the Year」「ベストカップル」「読者セレクション」の3部門で、2025年を代表する名作が紹介されます。

さらに、本企画で紹介された作品は、合計3,000話以上が無料増量および割引の対象となります。

話題作や名作を一気読みできるお得な機会です。

実施期間：2025年12月19日(金)〜2026年1月5日(月)

カウントダウン ボーナスポイント

2026年の到来をカウントダウンする特別キャンペーン。

期間中、BeLTOONにログインするだけで、毎日10ボーナスポイントがプレゼントされます。

手軽に参加でき、年末の読書をお得に楽しめる企画です。

実施期間：2025年12月26日(金)〜2025年12月31日(水)

新年企画「BeLおみくじ」＆お年玉

年明けからは、運命の作品と出会える「BeLおみくじ」が登場。

2026年の開運おみくじを引き、その結果（運勢と運命の作品）をX（旧Twitter）で確認・シェアすると、抽選で26名に500ボーナスポイントが当たります。

実施期間：2026年1月1日(木)〜2026年1月31日(土)

また、お正月には「特別ボーナスポイント」がもれなくもらえるお年玉企画や、ミッションクリアでポイントが獲得できる「毎日ルーレット」も実施。

新年の幕開けをマンガと共に楽しめるコンテンツが充実しています。

韓国で人気のBL作品やオリジナル作品など、幅広いジャンルを楽しめる年末年始の特別イベント。

BeLTOON「年末年始キャンペーン」の紹介でした。

