【紅白】純烈、「いい湯だな(ビバノン・ロック）」を温泉地から生中継 ザ・ドリフターズにリスペクトを込め
大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7:20〜11:45※中断ニュースあり 総合ほか）の曲順が26日、発表された。合わせて見どころも発表され、純烈が温泉地から生中継で登場することが明らかになった。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目・曲順 これまでの出場回数も
今回、純烈が生中継で「いい湯だな（ビバノン・ロック）」をお届け。デューク・エイセスが発表した「いい湯だな」は、ザ・ドリフターズが掛け声などのアレンジを加えたことでも人気となった。この歌を、純烈がリスペクトを込めてパフォーマンス。中継リポーターには、お笑いコンビ・タイムマシーン3号が決定。どこの温泉地からの生中継かは明かされず、大みそかの湯けむり生中継で明らかになる。
放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
