山崎育三郎さんがYouTubeチャンネルを開設！（雑学言宇蔵のYouTube雑学）
画像はYouTubeチャンネル「どうも、山崎育三郎です。」より
どうも！
エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。
なんと！
あの人気俳優の山崎育三郎さんがYouTubeチャンネルを開設されたというニュースが入ってきましたよ！
これは大変におめでたいエンタメニュースではありませんか！
早速調べてみると…
あれ？これって新しいチャンネルなの？
こちらの動画が掲載されているチャンネルなのですが…
●山崎育三郎- 「誰が為」 Music Video
googleで山崎育三郎とYouTubeで検索するとこちらのチャンネルが出てきたのですが、今回はこちらでは無い様子。
あらためて調べ直すと出てきましたよ！
その名も『どうも、山崎育三郎です。』！
先ほどのチャンネル『山崎育三郎』は、どうやらリリースされている曲を紹介するチャンネルの様子ですね。
という訳で気を取り直してまずは新チャンネル『どうも、山崎育三郎です。』の1本目の動画を紹介しましょう。こちらです。
●【始動】どうも、山崎育三郎です。
動画の説明欄には【やっとこの日が来ました。 "山崎育三郎"がYouTubeを始めます
ミュージカル俳優として、役者として皆様が楽しんでいただけたらと思っています。】と書いてありました。
映像を見ても、食事シーンだったり、お仕事の密着映像だったり、これはとっても楽しみな内容。
しかもいきなりとんでもないゲストも出演する流れだとは！！
●【26年ぶり】YouTube1本目にSPゲスト"山田孝之"が来てくれました！in沖縄
なんと、山崎さんが26年前に出会い、互いに幼なじみのような関係という俳優の山田孝之が登場！
ヒゲが凄い！
そしてお二人が沖縄を楽しんでいる映像が楽しめる内容となっており、とっても情報密度の濃い映像に仕上がっています。
お気に入りの食事処で沖縄そばを食べる様子も紹介されており、私も行ってみたいなと思いました。
他にはこんな動画も！
●【地元】"グランドプリンスホテル新高輪"でPremium Tour 2025 〜Eleganza〜が始まった日
ディナーショーツアー初日の密着映像です。
いや〜。こんな所まで見せてもらえるんですか！？
会場はなんとグランドプリンスホテル新高輪の“飛天”！
映像の中で、このホテルでご両親が結婚式を挙げたという話もされており、“地元”と表現されていたのが印象的でした。
そして、リハーサル中の映像を見ていると、ディズニーソングも歌われているんですね！次回機会があれば行ってみたい、あわよくば取材させていただきたい、な〜んてことも思っちゃいましたね☆てへっ！
というわけでNicheee!はこれからも、『どうも、山崎育三郎です。』を勝手に応援していきたいと思います！
それではお達者で！また！
（Written by 雑学言宇蔵）
【Not Sponsored 記事】
