「ニノに似てる？」松井珠理奈、AIで男性になった画像に「イケメン過ぎて鼻血でる」「結婚して」の声！
元SKE48でタレントの松井珠理奈さんは12月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。AIが作成した男性になった姿を公開しました。
【画像】「イケメン過ぎて鼻血でる」「結婚して」
コメントでは「珠理奈くん！私と結婚してください！！！！」「くそかっけぇじゃねぇか。。」「どストライクだわ」「イケメン過ぎて鼻血でる」「ニノに少し似てる？」「もともとイケメンやけんね…」「いい男すぎた」などの声が寄せられました。
「くそかっけぇじゃねぇか。。」松井さんは「好きかもしれない…」とつづり、1枚の写真を投稿。AIで作成した、男性になった松井さんです。やさしげな雰囲気のイケメンに変身しています。頬づえをついたポーズも格好いいですね。
