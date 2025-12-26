元SKE48でタレントの松井珠理奈さんは12月25日、自身のXを更新。AIが作成した男性になった姿を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：松井珠理奈さん公式Xより）

元SKE48でタレントの松井珠理奈さんは12月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。AIが作成した男性になった姿を公開しました。

【画像】「イケメン過ぎて鼻血でる」「結婚して」

「くそかっけぇじゃねぇか。。」

松井さんは「好きかもしれない…」とつづり、1枚の写真を投稿。AIで作成した、男性になった松井さんです。やさしげな雰囲気のイケメンに変身しています。頬づえをついたポーズも格好いいですね。

コメントでは「珠理奈くん！私と結婚してください！！！！」「くそかっけぇじゃねぇか。。」「どストライクだわ」「イケメン過ぎて鼻血でる」「ニノに少し似てる？」「もともとイケメンやけんね…」「いい男すぎた」などの声が寄せられました。

「珠理奈さんっぽさが全くないイケメンですね！」

同日、「メリークリスマス　イケメンですか!?」とつづり、1枚の画像を投稿した松井さん。こちらもAIで作成した、男性になった松井さんの画像ですが、また違った印象のイケメンです。ファンからは「珠理奈さんっぽさが全くないイケメンですね！」「SnowManの渡辺翔太くんに似てる気がする」などのコメントが寄せられました。気になった人は、チェックしてみてくださいね。(文:熱帯夜)