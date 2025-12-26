カップルで行きたいと思う「岩手県の道の駅」ランキング！ 2位「遠野風の丘」を抑えた1位は？【2025年調査】
澄み渡る冷たい空気が心地よい季節。温かいご当地グルメや温泉を求めて、カップルでドライブへ行く人も多いのではないでしょうか。地域ごとの個性が光る「道の駅」は、今や単なる休憩スポットではなく、デートの目的地としても高い人気を集めています。
All About ニュース編集部では、2025年12月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「カップルで行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、カップルで行きたいと思う「岩手県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「遠野の自然に囲まれた人気スポットで、のどかな風景・展望デッキ・地元グルメが魅力で、売店やフードホールで地場産品やランチを楽しめ、展望デッキからの田園風景はのんびりデートにぴったりだからです」（60代女性／愛知県）、「遠野の里山が一望できる高台にあり、夕暮れ時の景色が特に美しく、ドライブ途中に立ち寄って会話を楽しみながらゆったり過ごせる、カップル向きの開放感ある道の駅だから」（40代男性／大阪府）、「ランチセットが700円と安くゴマソフトクリームなどもカップルにはよいグルメがあるから」（30代女性／高知県）といった声が集まりました。
回答者からは「石神の丘美術館の敷地は『恋人の聖地』に選ばれており、岩手山や姫神山を望む展望台、ラベンダー園やブルーベリー園など、自然とアートが融合したロマンチックな空間を散策できるから」（50代男性／東京都）、「お花とアートとグルメを堪能できる」（40代女性／福島県）、「広い丘の上からの景色やアート作品を一緒に楽しみながら歩けて、自然と会話が弾んで特別な時間を共有できるから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「カップルで行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、カップルで行きたいと思う「岩手県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：遠野風の丘（遠野市）／32票2位にランクインしたのは、遠野市にある「遠野風の丘」。民話の里として知られる遠野の風景を一望できる高台にあり、その名の通り心地よい風が吹き抜ける開放的なスポットです。展望デッキからはカッパ伝説ゆかりの地や、のどかな田園風景を眺めることができ、ドライブ中のリフレッシュにぴったり。地元の名産品であるジンギスカンを味わえるレストランや、特産のホップを使用した商品も充実している道の駅です。
回答者からは「遠野の自然に囲まれた人気スポットで、のどかな風景・展望デッキ・地元グルメが魅力で、売店やフードホールで地場産品やランチを楽しめ、展望デッキからの田園風景はのんびりデートにぴったりだからです」（60代女性／愛知県）、「遠野の里山が一望できる高台にあり、夕暮れ時の景色が特に美しく、ドライブ途中に立ち寄って会話を楽しみながらゆったり過ごせる、カップル向きの開放感ある道の駅だから」（40代男性／大阪府）、「ランチセットが700円と安くゴマソフトクリームなどもカップルにはよいグルメがあるから」（30代女性／高知県）といった声が集まりました。
1位：石神の丘（岩手郡岩手町）／44票1位に輝いたのは、岩手町にある「石神の丘」でした。こちらの道の駅は、東北でも珍しい「芸術」をテーマにした施設で、「石神の丘美術館」が隣接しているのが最大の見どころです。屋外展示場では自然と彫刻が融合した美しい景観を楽しみながら散策することができ、デートにぴったりのロマンチックな雰囲気が漂います。季節ごとに表情を変える花々や、地元産のブルーベリーを使ったスイーツ、新鮮な高原野菜を楽しめるレストランもあり、感性を刺激されるひとときを過ごせます。
回答者からは「石神の丘美術館の敷地は『恋人の聖地』に選ばれており、岩手山や姫神山を望む展望台、ラベンダー園やブルーベリー園など、自然とアートが融合したロマンチックな空間を散策できるから」（50代男性／東京都）、「お花とアートとグルメを堪能できる」（40代女性／福島県）、「広い丘の上からの景色やアート作品を一緒に楽しみながら歩けて、自然と会話が弾んで特別な時間を共有できるから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)