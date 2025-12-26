【暴風雪警報】北海道・夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市などに発表 26日15:20時点
気象台は、午後3時20分に、暴風雪警報を夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町、雨竜町に発表しました。
空知地方では26日夜遅くまで、石狩地方では27日夕方まで、暴風雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■札幌市
□なだれ注意報
27日にかけて注意
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■夕張市
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■岩見沢市
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■美唄市
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■芦別市
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■江別市
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■赤平市
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■三笠市
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■千歳市
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■滝川市
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■砂川市
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■歌志内市
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■深川市
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■恵庭市
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■北広島市
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■石狩市
□暴風雪警報
27日夕方にかけて警戒
ピーク時間 27日昼前
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■当別町
□暴風雪警報
27日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■新篠津村
□暴風雪警報
27日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■島牧村
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■寿都町
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■黒松内町
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■蘭越町
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■ニセコ町
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■真狩村
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■留寿都村
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■喜茂別町
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■京極町
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■倶知安町
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■共和町
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■岩内町
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■泊村
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■神恵内村
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■積丹町
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■古平町
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■仁木町
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■余市町
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■赤井川村
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■南幌町
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■奈井江町
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■上砂川町
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■由仁町
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■長沼町
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■栗山町
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■月形町
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■浦臼町
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■新十津川町
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■秩父別町
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■雨竜町
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■北竜町
□なだれ注意報
27日にかけて注意
■沼田町
□なだれ注意報
27日にかけて注意