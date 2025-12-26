日本ケンタッキー・フライド・チキン（以下、日本KFC）は、全国のケンタッキーフライドチキン（以下、KFC）店舗で、人気の辛旨メニュー「レッドホットチキン」と「レッドホットツイスター」を、来年1月5日から数量限定で発売する。

“KFC夏の風物詩”として多くの消費者に愛されている「レッドホットチキン」が、昨年に続きこの冬も再登場する。



「レッドホットチキン」

長年ファンを魅了し続ける最大の特徴は、刺激的な辛さの中にしっかりと感じられる鶏肉本来の“旨味”。衣にまぶされたスパイスが口の中を心地良く刺激する一方で、チキンの中からは、KFC独自の「中から旨味じゅわじゅわ製法」によって引き出されたジューシーな旨味があふれ出す。噛んだ瞬間に広がる辛さと、その後に追いかけてくる肉の旨味が重なり合い、ただ辛いだけでは終わらない“辛旨”な味わいを実現した。噛むほどに旨味がじゅわじゅわと広がる「レッドホットチキン」は、実は夏だけでなく、辛さの刺激と深い旨味をじっくり楽しみたい冬にこそ味わってもらいたい一品となっている。



「レッドホットツイスター」

また、今年の夏に2018年以降7年ぶりのリニューアル復活を果たした「レッドホットツイスター」も再登場する。「カーネルクリスピー」とレタスをトルティーヤで包んだKFC定番のツイスターに、「レッドホットチキン」の本格的な辛さを再現した特製ソースを合わせた一品で、手軽に“レッドホット“の味わいを楽しみたい人にぴったりだとか。

さらに今回も、辛さをカスタマイズして楽しめる別売りの「激辛ソース」を用意。1〜5辛まで好みの辛さレベルへ自由に調整可能となっている。最も刺激の強い5辛は、激辛好きの方にも“納得の辛さ”を届ける。

大本命の「レッドホットチキン」をはじめ、手軽に楽しめる「レッドホットツイスター」、辛さを極めたい人に向けた別売りの「激辛ソース」など、多くの人に楽しんでもらえるラインアップを用意している。寒い季節だからこそ際立つ、“辛さの先にある旨さ”。この冬、ぜひKFCならではの辛くて旨い“レッドホット体験”を楽しんでほしい考え。

［小売価格］

レッドホットチキン：340円

食べくらべセット：990円

食べくらべ4ピースパック：1540円

食べくらべ6ピースパック：2290円

レッドホット満喫パック：2290円

激辛ソース：30円

激辛チャレンジセット：1020円

レッドホットツイスター：390円

レッドホットツイスターセット：800円

（すべて税込）

［発売日］2026年1月5日（月）

日本ケンタッキー・フライド・チキン＝http://japan.kfc.co.jp