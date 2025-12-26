東京海上日動あんしん生命は、来年1月23日から、就労世代を中心とした将来の資金を計画的に準備したいというニーズに応えるため、2016年10月に販売を休止した「個人年金保険」の販売を再開する。

昨今、長寿化や将来の収入と支出、想定外の出費等に対する不安から、「将来に向けて資金をしっかり準備しておきたい」という生活者の資産形成ニーズは年々高まっており、6割超の人がゆとりある老後生活のために月額30万円以上の生活費が必要と考えている。しかし、月額30万円以上の厚生年金受給者は全体の0.1％（国民年金のみの受給者を含めると0.04％となる）であり、ゆとりある老後生活のためには公的年金に加えて資産形成が不可欠な状況となっている。

将来に向けた資産形成ニーズの高まりや昨今の金利環境も踏まえ、2016年10月に販売を休止した個人年金保険の販売を再開する。同社はこれまでも人生100年時代における「資産寿命」の延伸に向け、「マーケットリンク（正式名称：新変額保険（有期型））」や「あんしん夢終身（正式名称 ： 積立利率変動型一時払終身保険（保障選択型））」を提供している。同商品によって、資産形成商品のラインアップを拡充し、多様な生活者ニーズに応えていく考え。

［再開日］2026年1月23日（金）

東京海上日動あんしん生命＝https://www.tmn-anshin.co.jp