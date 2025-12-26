【紅白】石川さゆり、48回目出場で“スペシャルコラボ”実現へ「100年後の未来にも残るような天城越えを届けたい」
NHKは26日、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』の曲順、新たな見どころを発表した。石川さゆりは、NHK交響楽団とのスペシャルコラボレーションが実現することが明らかになった。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目・曲順 これまでの出場回数も
石川は、48回目の紅白出場。今年は「天城越え」を歌う。この演出について「石川さゆりさんは、日本が世界に誇るオーケストラ『NHK交響楽団』と共に『天城越え』を披露します！」と予告。
「『100年後の未来にも残るような天城越えを届けたい』と意気込む石川さゆりさんと『N響』による、圧巻の歌声と演奏が織りなす紅白だけのスペシャルコラボレーション！どうぞご期待ください！」と呼びかけた。
曲順では、紅組のトリは7年連続でMISIA。その後、白組のMrs. GREEN APPLEが大みそかの宴を締めくくる。
放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
