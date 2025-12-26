ジョーダン・ストルツ（米）は、スピードスケート男子の歴史に長く名を刻む存在かもしれない。

１４日までノルウェー・ハーマルで行われたワールドカップ（Ｗ杯）第４戦は、出場全５レースを制覇。ミラノ・コルティナ冬季五輪に「順調に進んでいると示せた」と笑顔が絶えなかった。

米ウィスコンシン州出身の２１歳は今季、５００メートル、１０００メートル、１５００メートル、マススタートでＷ杯を滑り計１４勝。トラックレコードを次々と塗り替え、ハーマルでは、偶然の要素が大きいマススタートまで「仕掛けたらうまくいった」と、早めに抜け出す作戦で制し、場内を驚かせた。

２０１０年バンクーバー五輪でショートトラックのスター、アポロ・アントン・オーノ（米）を見てスケートを始めたという。初めて挑んだ北京五輪は、５００メートルで１３位、１０００メートルは１４位に沈んだが、そこから「Ｗ杯を多く経験し、色々な環境や重圧にうまく対処できるようになった」。才能が開花し、Ｗ杯では、今年２月の５００メートルで新濱立也（高崎健康福祉大職）に０秒０５差で敗れるまで、個人種目１８連勝を成し遂げた。

個人種目での冬季五輪１大会の最多金メダル数は、同じ競技の先輩エリック・ハイデン（米）が１９８０年レークプラシッド大会で達成した５。ハイデンを念頭に、ハーマルでは今季の出場種目から五輪で取り得る最多の金メダルは４になるか？と聞かれ、「そうなるだろうが今、大口をたたくのは危険だ」とかわした。新世代のスターに慢心はなく、このままミラノの話題をさらっても不思議はない。（パリ支局 平地一紀）