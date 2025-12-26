シェアフル株式会社は26日、2026年1月14日（水）に東京都目黒区・めぐろパーシモンホール 大ホールで開催される『MOTOKI FOUNDATION CHARITY EVENT 101-Smile-』にプロ野球選手・岡本和真さんの“代打”としてイベントをサポートする超バイト「岡本和真の代打バイト」を募集すると発表した。

具体的には、ファンからのプレゼントを岡本選手に届けたり、ファンへプレゼントするサインを受け取ったりするお仕事。岡本選手のファンの方はもちろん、「代打として呼ばれてみたい」「少し変わった体験をしてみたい」という方も大歓迎とのことだ。

■ 募集要項

応募条件：『シェアフル』のアプリにて本登録（銀行口座・身分証の登録など）がお済みの方

歓迎条件：よく寝る方。夢あふれるフィールドで歴史を築きたい方。

就業日時：2026年1月14日（水） 17:00 − 19:00

勤務時間：2時間程度

就業場所：めぐろパーシモンホール 大ホール（東京都目黒区）

給与：時給25,000円（日給50,000円）

交通費：全額支給

募集人数：1名 ※就業者のほか、1名まで同伴が可能です（3歳以上）

仕事内容：お客さまからのプレゼントを岡本選手に届ける、お客さまへプレゼントするサインを受け取るなど、イベントサポートのお仕事

※サインは業務内容に含まれておりますので、サイン盗みなどの行為はご遠慮ください。

特典：イベントご招待（2名様）＆岡本選手の直筆サイン

※すでにチケットをお持ちの方は、お手持ちの座席でご鑑賞いただくことも可能です。

※詳細はアプリ内よりご確認ください。