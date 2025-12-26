三上悠亜、胸元ざっくり水色ドレス姿にファン悶絶「セクシーで魅力的」「見惚れてしまう」
【モデルプレス＝2025/12/26】タレントの三上悠亜が12月24日、自身のInstagramを更新。大胆なドレス姿を披露し、話題になっている。
【写真】32歳美女「セクシーで魅力的」美バスト強調ドレス姿
三上は「Merry Christmas」とつづり、水色のドレス姿を披露。ベアトップで胸元がざっくりと開いたデザインで、胸や美しいデコルテのラインが際立っている。
この投稿にファンからは「女神」「憧れのスタイル」「胸が綺麗すぎる」「セクシーで魅力的」「見惚れてしまう」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆三上悠亜、ベアトップドレスで際立つ美胸＆デコルテ
◆三上悠亜のドレス姿が話題
