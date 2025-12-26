「第76回NHK紅白歌合戦」曲順発表 ミセスが初の大トリ 紅組はMISIAが7年連続トリ【一覧】
【モデルプレス＝2025/12/26】大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜11時45分）の曲順が発表された。
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
◆オープニング「放送100年 紅白スペシャルメドレー」
Mrs. GREEN APPLE「夢であいましょう」
King ＆ Prince、郷ひろみ、HANA「ひょっこりひょうたん島」
アイナ・ジ・エンド、今田美桜、前田敦子「春一番」
有吉弘行、CANDY TUNE、FRUITS ZIPPER、前田亘輝（TUBE）「YOUNG MAN」
幾田りら、Perfume「春よ、来い」
綾瀬はるか、石川さゆり、坂本冬美、氷川きよし、MISIA「花は咲く」
ILLIT、&TEAM、Number_i、BE:FIRST、ウェイキー（The Wakey Showより）「パプリカ」
紅白出演者有志「上を向いて歩こう」
◆曲順前半
紅：CANDY TUNE「倍倍FIGHT！」
紅：FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」
白：新浜レオン「Fun！ Fun！ Fun！」
白：ORANGE RANGE「イケナイ太陽」
白：King ＆ Prince「What We Got 〜奇跡はきみと〜」
紅：ILLIT「Almond Chocolate」
紅：天童よしみ「あんたの花道 〜ミャクミャクダンスSP〜」
白：&TEAM「FIREWORK」
紅：LiSA「残酷な夜に輝け」
白：M!LK「イイじゃん」
紅：乃木坂46「Same numbers」
白：純烈「いい湯だな（ビバノン・ロック）」
白：Number_i「GOD_i」
紅：幾田りら「恋風」
【放送100年 紅白特別企画】氷川きよし「愛燦燦」
紅：aespa「Whiplash」
紅：アイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」
【放送100年 紅白特別企画】堺正章 ザッツ・エンターテインメント・メドレー「さらば恋人」「バン・バン・バン」「モンキー・マジック」「プンスカピン！」
白：BE:FIRST「夢中」
白：三山ひろし「酒灯り〜第9回 けん玉世界記録への道〜」
紅：ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」
紅：坂本冬美「夜桜お七」
紅：水森かおり「大阪恋しずく 〜紅白ドミノチャレンジ2025〜」
白：Vaundy「Tokimeki」
◆曲順後半
【連続テレビ小説「あんぱん」スペシャルステージ】
白：RADWIMPS 20周年スペシャルメドレー「賜物」「正解」
紅：AKB48 20周年スーパーヒットメドレー「フライングゲット」「ヘビーローテーション」「恋するフォーチュンクッキー」「会いたかった」
白：TUBE 紅白 夏の王様メドレー「シーズン・イン・ザ・サン」「恋してムーチョ」「あー夏休み」
紅：HANA「ROSE」
紅：ちゃんみな ちゃんみなSPメドレー「NG」「SAD SONG」
紅：岩崎宏美「聖母マドンナたちのララバイ」
【特別企画】星野源「創造」
白：サカナクション「怪獣・新宝島」
【特別企画】矢沢永吉「真実」
白：SixTONES 6周年アニバーサリーメドレー「Imitation Rain」「バリア」「こっから」
白：郷ひろみ「2億4千万の瞳−エキゾチック・ジャパン−」
白：back number「どうしてもどうしても・水平線」
紅：あいみょん「ビーナスベルト」
白：久保田利伸 紅白スペシャルメドレー「1, 2, Play」「Missing」「LA・LA・LA LOVE SONG」
紅：Perfume Perfume Medley 2025「ポリリズム」「巡ループ」
紅：高橋真梨子（※「高」は正式には「はしごだか」）「桃色吐息」
白：布施明「MY WAY」
紅：石川さゆり「天城越え」
【特別企画】松任谷由実「天までとどけ」
白：米津玄師「IRIS OUT」
白：福山雅治「クスノキ-500年の風に吹かれて-」
【特別企画】玉置浩二「ファンファーレ」
紅：MISIA MISIAスペシャル「Everything」「アイノカタチ」
白：Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
