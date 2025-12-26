安藤優子、豚しゃぶメインのクリスマスイヴ食卓披露「斬新」「バランス良い」と反響
【モデルプレス＝2025/12/26】キャスターの安藤優子が12月25日、自身のInstagramを更新。クリスマスイヴの手料理を公開し、話題になっている。
【写真】67歳ベテランキャスター「イヴのしゃぶしゃぶ」数品並んだリアルな食卓
安藤は「そして昨日のテーブルからは、豚しゃぶだって」とつづり、クリスマスイヴの食卓にしゃぶしゃぶが並ぶ様子を公開。「イヴのしゃぶしゃぶ」とコメントが入った画像には、肉、豆腐、きのこなどの具材や、副菜のベビーリーフサラダや漬物が並んでいる様子が収められている。
この投稿には「イヴにしゃぶしゃぶは斬新！」「寒い日にぴったり」「バランス良い」「優しいごはん」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】67歳ベテランキャスター「イヴのしゃぶしゃぶ」数品並んだリアルな食卓
◆安藤優子「イヴのしゃぶしゃぶ」公開
安藤は「そして昨日のテーブルからは、豚しゃぶだって」とつづり、クリスマスイヴの食卓にしゃぶしゃぶが並ぶ様子を公開。「イヴのしゃぶしゃぶ」とコメントが入った画像には、肉、豆腐、きのこなどの具材や、副菜のベビーリーフサラダや漬物が並んでいる様子が収められている。
◆安藤優子の手料理が話題
この投稿には「イヴにしゃぶしゃぶは斬新！」「寒い日にぴったり」「バランス良い」「優しいごはん」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】