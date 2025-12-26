安藤優子（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/26】キャスターの安藤優子が12月25日、自身のInstagramを更新。クリスマスイヴの手料理を公開し、話題になっている。

【写真】67歳ベテランキャスター「イヴのしゃぶしゃぶ」数品並んだリアルな食卓

◆安藤優子「イヴのしゃぶしゃぶ」公開


安藤は「そして昨日のテーブルからは、豚しゃぶだって」とつづり、クリスマスイヴの食卓にしゃぶしゃぶが並ぶ様子を公開。「イヴのしゃぶしゃぶ」とコメントが入った画像には、肉、豆腐、きのこなどの具材や、副菜のベビーリーフサラダや漬物が並んでいる様子が収められている。

◆安藤優子の手料理が話題


この投稿には「イヴにしゃぶしゃぶは斬新！」「寒い日にぴったり」「バランス良い」「優しいごはん」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

