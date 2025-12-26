“日本一強いアナ”堀江聖夏、ミニスカサンタ姿で“かかと落とし”瓦割り挑戦「稲妻が走った」「信じられない脚の長さ」の声
【モデルプレス＝2025/12/26】フリーアナウンサーの堀江聖夏が12月25日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのサンタクロースコスチューム姿で瓦割に挑戦する姿を披露し、話題となっている。
堀江アナは「瓦割り NG編」とつづり、瓦割をしている動画を投稿。サンタクロース風のミニドレス姿でスラリと長い脚を振り上げてかかとを落としたものの、割れずに数枚残ってしまった様子を公開した。
この投稿に、ファンからは「心に稲妻が走った」「惜しい！」「十分すごすぎる」「信じられない脚の長さ」「表情が可愛い」といったコメントが寄せられている。
堀江アナは空手黒帯を取得していることから「日本一、強いアナウンサー」という肩書きを所持。Instagramに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は2025年12月26日現在、5000万回以上の再生回数を記録している。（modelpress編集部）
