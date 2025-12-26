【天丼てんや】金目鯛･真鯛などを盛り合わせた『新春鯛づくし天丼』登場/ 年明け1月3日から期間限定

天丼チェーン「天丼てんや」は、2026年1月3日から1月中旬まで、期間限定で「新春鯛づくし天丼」を国内全店で販売する(一部店舗を除く)。

金目鯛･真鯛･レンコ鯛の3種の鯛を使用し、新春を彩るメニューとして仕上げた商品。「天然大海老」などほかの具材も盛り合わせた。価格は税込1,880円。

そのほか、小そばなどのセットメニューや天重弁当も用意。デリバリー、モバイルオーダーでの販売はしない。一部店舗では、2026年1月1日または2日から販売を開始するとしている。なお、仕入や販売状況により、予告なく販売を休止･終了する場合があるという。

ラインアップは以下の通り。価格はいずれも税込で表記。

〈商品概要〉

◆「新春鯛づくし天丼(みそ汁付)」1,880円

鮮やかな色合いと上品な味わいが特徴の青森県産「金目鯛」、弾力のある肉質で旨みがある国産「真鯛」、柔らかな身が魅力の山口県産「レンコ鯛」と、鯛づくしで仕立てた新春限定の天丼。「天然大海老」と「れんこん」も加え、「はじかみ」を添えた。縁起の良い食材で、新春を感じられる華やかな逸品に仕上げたとしている。

内容: 天然大海老、青森県産金目鯛、国産真鯛、山口県産レンコ鯛、れんこん、はじかみ(2本)添え

「新春鯛づくし天丼(みそ汁付)」

◆「新春鯛づくし天丼 (小)藪そば/(小うどん) セット(みそ汁付)」2,230円

「新春鯛づくし天丼」に、(小)藪そばまたは小うどん(温･冷)を選んで組み合わせられるセットメニュー。

「新春鯛づくし天丼 (小)藪そば(温)セット(みそ汁付)」

◆「新春鯛づくし天重弁当(お新香付)」1,880円

持ち帰り用の弁当。みそ汁は付かない。

「新春鯛づくし天重弁当(お新香付)」

◆単品

新春のおすすめ食材として、「青森県産金目鯛」(350円)や「国産真鯛」(350円)、「山口県産レンコ鯛」(250円)、「天然大海老」(630円)を単品で販売する。なお、入荷状況により、販売を休止する場合があるという。

単品商品のラインアップ

〈販売概要〉

【販売期間】2026年1月3日(土)〜2026年1月中旬予定

※一部店舗では、2026年1月1日または2日より販売

【販売時間】各店舗の営業時間内

※営業時間は店舗により異なる

【販売店舗】一部店舗を除く国内の「天丼てんや」

【新春限定商品の販売対象外店舗】

新千歳空港店 / 羽田空港第1ターミナル店 / 羽田空港第2ターミナル店 / 刈谷ハイウェイオアシス近鉄パークハウス店 / 上里SA店 / 富士川SA店 / 未来ダイニング 文京グリーンコート店

■ てんや公式ホームページ「年末年始の営業時間のお知らせ」

