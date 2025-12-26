¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡¡4½µÏ¢Â³¸º¾¯¤â°ÍÁ³¹â¤¤¿å½à¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ïµ¤²¹¾å²¼¤Î±Æ¶Á¤ËÃí°Õ
º£Æü26Æü¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»È¯É½»ñÎÁ¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎáÏÂ7Ç¯Âè51½µ(12·î15Æü¤«¤é21Æü¤Þ¤Ç)¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÄêÅÀÅö¤¿¤êÊó¹ð¿ô¤Ï¡Ö32.73¡×¤Ç¤·¤¿¡£4½µÏ¢Â³¤Ç¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿å½à¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè¡¢µ¤²¹¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
º£Æü26Æü¤Ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»È¯É½»ñÎÁ¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÎáÏÂ7Ç¯Âè51½µ(12·î15Æü¤«¤é21Æü¤Þ¤Ç)¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î»ØÄê°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÄêÅÀÅö¤¿¤êÊó¹ð¿ô¤Ï¡Ö32.73¡×¤Ç¡¢»ØÄê°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÊó¹ð¿ô¤Ï¡Ö126,127¡×¤Ç¤·¤¿¡£
´ü´ÖÃæ¤ÎµÙ¹»¤Î¿ô¤Ï103¡¢³ØÇ¯ÊÄº¿¤Ï1,218¡¢³ØµéÊÄº¿¤Ï3,848¤Ç¡¢»ÜÀß¿ô¹ç·×¤Ï5,169¤Ç¤·¤¿¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡¢¼êÀö¤¤¤äÅ¬ÀÚ¤Ê¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤Ê¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ê´¶À÷ÂÐºö¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤²¹¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤ËÃí°Õ
¤³¤ÎÀè1½µ´Ö¤Ï¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤ÓÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÎÃÏ°è¤Î¶ËÃ¼¤Ê´¥Áç¤Ï¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢µ¤²¹¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤²¹º¹¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï°åÎÅµ¡´Ø¤¬¤ªµÙ¤ß¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿Í¹þ¤ß¤Ç¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤äÉ÷¼Ù¤ÎÍ½ËÉ¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÍèÇ¯1·î3Æü¤´¤í¤«¤é¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï¶õµ¤¤¬¥«¥é¥«¥é¤Ë´¥¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Î¥É¤Î¥±¥¢¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¶õµ¤¤¬´¥Áç¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ËÃí°Õ
¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥Î¥É¤ÎÇ´Ëì¤ÎËÉ¸æµ¡Ç½¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡³°½Ð»þ¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¡¢¿Í¤ÎÂ¿¤¤½ê¤Ø¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤äËýÀ¼À´µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢Èè¤ìµ¤Ì£¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤ÎÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¡¡³°¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¼êÀö¤¤¤ä¤¦¤¬¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤Ê´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
£¡¡¼¼Æâ¤Ç¤Ï¡¢²Ã¼¾´ï¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ(50¡Á60%)¤òÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¡¡±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤È¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ¤ÎÄñ¹³ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¡¢½½Ê¬¤ÊµÙÍÜ¤ä¿åÊ¬¤ò¤È¤ê¡¢Áá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£