【紅白】坂本冬美「夜桜お七」に踊りでM!LKが参加
大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7:20〜11:45※中断ニュースあり 総合ほか）の曲順が26日、発表された。見どころも合わせて発表され、坂本冬美がM!LKとコラボすることが明らかになった。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目・曲順 これまでの出場回数も
坂本は名曲「夜桜お七」を披露。紅白に初出場する5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが踊りで参加する。M!LK持ち前の元気でパワフルなパフォーマンスが、坂本の艶（つや）と、どんな化学反応を起こすのか。
放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
