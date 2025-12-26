【紅白】「見どころ」発表、『あんぱん』＆Perfume＆三山ひろし「紅白×けん玉」など
大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7:20〜11:45※中断ニュースあり 総合ほか）の「見どころ」が発表された。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目・曲順 これまでの出場回数も
アイナ・ジ・エンドが、人気アニメ『ダンダダン』スペシャル映像を披露。アイナ・ジ・エンドの大ファンである千鳥・ノブが応援に駆け付ける。
また、連続テレビ小説『あんぱん』の紅白スペシャルステージが展開される。嵩役・北村匠海などの豪華キャストに加え、アンパンマン、ばいきんまん、ジャムおじさん、ドキンちゃん、しょくぱんまん、カレーパンマンら『それいけ！アンパンマン』のなかまたちが登場する。
さらに、石川さゆりとNHK交響楽団による「天城越え」スペシャルコラボレーションが披露。坂本冬美の名曲「夜桜お七」を、M!LKが踊りで盛り上げる企画。
このほか、純烈がザ・ドリフターズの「いい湯だな(ビバノン・ロック）」を温泉地から生中継で披露し、リスペクトを伝える。乃木坂46は、テレビのリモコンを使った視聴者参加型の「Same numbers」でSPパフォーマンスする。
結成25周年のPerfumeは、コールドスリープ（活動休止）前のラストステージを披露。歴史を濃縮したステージを見せる。
三山ひろしは、今年も豪華メンバーで「紅白×けん玉」を披露。司会の有吉弘行も参加する。
また『M-1グランプリ2025』で優勝したお笑い芸人・たくろうの出演が決定。水森かおりは「大阪恋しずく 〜紅白ドミノチャレンジ2025〜」を盛り上げる。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目・曲順 これまでの出場回数も
アイナ・ジ・エンドが、人気アニメ『ダンダダン』スペシャル映像を披露。アイナ・ジ・エンドの大ファンである千鳥・ノブが応援に駆け付ける。
また、連続テレビ小説『あんぱん』の紅白スペシャルステージが展開される。嵩役・北村匠海などの豪華キャストに加え、アンパンマン、ばいきんまん、ジャムおじさん、ドキンちゃん、しょくぱんまん、カレーパンマンら『それいけ！アンパンマン』のなかまたちが登場する。
このほか、純烈がザ・ドリフターズの「いい湯だな(ビバノン・ロック）」を温泉地から生中継で披露し、リスペクトを伝える。乃木坂46は、テレビのリモコンを使った視聴者参加型の「Same numbers」でSPパフォーマンスする。
結成25周年のPerfumeは、コールドスリープ（活動休止）前のラストステージを披露。歴史を濃縮したステージを見せる。
三山ひろしは、今年も豪華メンバーで「紅白×けん玉」を披露。司会の有吉弘行も参加する。
また『M-1グランプリ2025』で優勝したお笑い芸人・たくろうの出演が決定。水森かおりは「大阪恋しずく 〜紅白ドミノチャレンジ2025〜」を盛り上げる。