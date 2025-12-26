【紅白】HANAとちゃんみなが連続パフォーマンス ファン待望の流れに
大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7:20〜11:45 ※中断ニュースあり／総合ほか）の曲順が26日に発表され、HANAとちゃんみなが続けてパフォーマンスすることがわかった。
HANAは、ちゃんみなと芸能事務所BMSGがタッグを組んだガールズグループオーディション『No No Girls』から誕生したグループ。HANAからプロデューサーであるちゃんみなへと続く流れを期待する声も多く、それが実現する形となった。
HANAはデビューシングル「ROSE」を、ちゃんみなは「NG」「SAD SONG」のSPメドレーをパフォーマンスすることが発表されている。
放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
