「スピードスケート・全日本選手権」（２６日、長野市エムウェーブ）

女子５００メートルが行われ、高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）はミラノ・コルティナ五輪の参加標準記録（３９・５０秒）を突破する３７・６１秒で２位だった。五輪代表入りに大きく前進した。「自分の中で良い流れに乗ってると思いながらレースに挑めた。この大会自体に挑むことが楽しみな気持ちもあった」と振り返った。

既に１０００メートル、１５００メートルの五輪代表権を得ている中、まだ代表権がない５００メートルのレースを「びっくり箱」と表現する。「本数をやっていない分、（タイムが）どこまで出るか未知のところもあって、自分の中で楽しみと久しぶりに感じられた」と、良いメンタル状態で臨んだ。

５００メートルでの代表権を持つ吉田雪乃（寿広）と並んでのレースだった。吉田は３７・３６秒の大会新記録で優勝。高木は「同走の吉田選手が素晴らしいレースをしたのに勝てなかった。コーナーでもっと加速していきたかった。悔しいな」とも語った。

５００メートルでの代表権はほぼ手中に収めたこととなる。出場については「５００メートルに出ることで得られるメリットみたいなもの、自分が一番最終的に掲げている目標に対しても、得られるものが多い」とし「５００メートルを滑るっていうのは楽しいなって思う部分もあるので、かなうことならその選択肢は残しておきたい」と前向きな姿勢を見せた。