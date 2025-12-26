ÃË»Ò¥Ù¥¹¥È8¤¬·èÄê¡¡Ï¢ÇÆÌÜ»Ø¤¹Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¡¢2Ç¯¤Ö¤êÍ¥¾¡ÌÜ»Ø¤¹Ê¡²¬Âè°ì¡¢²ÆV¤ÎÄ»¼è¾ëËÌ¤Ê¤É¿Ê½Ð¡¡½÷»Ò¤Ï4¶¯½Ð¤½¤í¤¦¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¡Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Ê26Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡ÃË»Ò¤Î3²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È8¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£½à¡¹·è¾¡4»î¹ç¤Ï27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Á°²óÂç²ñÇÆ¼Ô¤ÇÆ±¹»½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¡ÊÊ¡²¬¢¡Ë¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎàÅß¤Î²¦¼Ôá¤òÁÀ¤¦Ê¡²¬Âè°ì¡ÊÊ¡²¬¡¡Ë¡¢ºòÇ¯2°Ì¤Çº£²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ²¦¼Ô¤ÎÄ»¼è¾ëËÌ¡ÊÄ»¼è¡Ë¤Ê¤É¤¬¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤Î½à¡¹·è¾¡ÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡Ä»¼è¾ëËÌ¡ÊÄ»¼è¡Ë¡½ËÌÎ¦³Ø±¡¡ÊÀÐÀî¡Ë¡¢Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¡ÊÊ¡²¬¢¡Ë¡½ÅÚ±ºÆüÂç¡Ê°ñ¾ë¡Ë¡¢Ê¡²¬Âè°ì¡ÊÊ¡²¬¡¡Ë¡½ÄëµþÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¢¡Ë¡¢È¬²¦»Ò³Ø±àÈ¬²¦»Ò¡ÊÅìµþ¡¡Ë¡½Åì»³¡ÊµþÅÔ¡¡Ë¡£
¡¡½÷»Ò¤Ï4¶¯¤¬½Ð¤½¤í¤¤¡¢4Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹µþÅÔÀº²Ú³Ø±à¡ÊµþÅÔ¡¡Ë¡¢º£²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎÍ¥¾¡¤Îºù²Ö³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡¡Ë¤Ê¤É¤¬¿Ê½Ð¡£ºòÇ¯3°Ì¤ÎÀº²Ú½÷»Ò¡ÊÊ¡²¬¡¡Ë¡¢2022¡¢23Ç¯Âç²ñ¤Ç3°Ì¤ÎÅì³¤ÂçÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¢¡Ë¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡27Æü¤Î½÷»Ò½à·è¾¡¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡ºù²Ö³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡¡Ë¡½È¬±À³Ø±à¡ÊÅìµþ¡¡Ë¡¢µþÅÔÀº²Ú³Ø±à¡ÊµþÅÔ¡¡Ë¡½Âçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¡ÊÂçºå¡Ë