現場を支える進化系軽トラ

日々の仕事を静かに、しかし確実に支えてきた軽トラックという存在は、日本の産業風景そのものと言っても過言ではありません。

都市部の配送から農村の畑仕事、山間部の建設現場まで、用途を選ばず活躍するその姿は、時代が変わっても変わらぬ価値を放ち続けています。

【画像】超いいじゃん！ これがトヨタ最新「軽トラック」です！ 約102万円から（16枚）

そんな軽トラックの1つ、トヨタがラインナップする軽トラック「ピクシストラック」が、熟成を重ねた一部改良モデルとして2025年2月に登場しました。

ピクシス トラックは、ダイハツ「ハイゼットトラック」をベースにしたOEMモデルで、トヨタブランドらしい安心感と、軽トラックとして完成度の高い基本性能を両立した1台です。

初代が登場したのは2011年で、働く現場に寄り添う道具として高い評価を獲得してきました。

2014年にはフルモデルチェンジを受け、現行型へと進化。その後も改良を重ねながら、2025年2月のアップデートによって安全性能や使い勝手がさらに磨かれています。

グレード構成は、用途に応じて選びやすい3種類が用意されています。ベーシックな「スタンダード」は、価格を抑えつつもエアコンやパワーステアリングといった必須装備を標準化し、日常業務に不足のない内容です。

農業や山間部での使用を想定した「スタンダード“農業スペシャル”」は4WD専用となり、ぬかるみや未舗装路で威力を発揮するスーパーデフロックや、重積載時の安定性を高める4枚リーフスプリングを採用しています。

そして最上位の「エクストラ」は、快適性と見た目の質感を重視したグレードで、パワーウインドウや電動格納式ドアミラー、メッキフロントグリルなどを備え、オーナードライバーの満足度を高めています。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1780mmと軽規格いっぱいに抑えられていますが、荷台の広さはクラス最大級です。

フロア長2030mmという数値が示す通り、農機具や建築資材など嵩張る荷物も無理なく積載できます。

ガードフレームフックや平シートフックといった装備も標準で、積み荷を確実に固定できる点は、現場での信頼性につながっています。

外観は質実剛健そのものですが、防錆対策には徹底したこだわりが見られます。カチオン電着塗装に加え、防錆鋼板の採用や樹脂製バンパーによって、海沿いや豪雪地帯といった過酷な環境でも長期間使用できる耐久性を確保しています。

これは単なる見えない工夫ではなく、長く乗り続けるユーザーにとって大きな価値となる部分です。

室内に目を向けると、乗降性と居住性が考慮されています。ドア開口部は広く、シートスライド量も十分に確保されているため、体格の大きなドライバーでも無理のない運転姿勢を取ることができます。

頻繁な乗り降りを前提としたシート形状や、コンソールポケットなどの収納スペースも、日々の作業を想定した実直な設計です。

2025年モデルで特筆すべきは、安全装備の充実でしょう。全グレードにスマートアシストが標準装備され、衝突回避支援や誤発進抑制、駐車時のサポート機能が搭載されました。

軽トラックは仕事で使うがゆえに運転時間も長くなりがちですが、こうした先進安全技術が標準化された意義は非常に大きいといえます。

パワートレインは660ccの直列3気筒エンジンで、最高出力46馬力・最大トルク60Nmを発揮します。

必要十分な動力性能と扱いやすさを重視した設定で、CVTまたは5速MTが選択可能です。

燃費性能もWLTCモードで15.6km／Lと、経済性を重視するユーザーにとって納得の数値を実現しています。

価格（消費税込み）は102万8500円（スタンダード・2WD・5MT）から、140万8000円（エクストラ・4WD・CVT）となっており、装備内容を考えれば非常に現実的です。

単なる移動手段ではなく、仕事を支える“道具”としての完成度を高め続けてきたピクシス トラックは、2025年時点でもなお、軽トラックというジャンルの中で確かな存在感を放っています。進化し続ける実用車の一つの答えが、ここにあると言えるでしょう。