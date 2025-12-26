¡ÖËÜÍè¤Î¹âÄÅ¤µ¤ó¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡×ÌÚº´ºÌ»Òà¥ä¥¯¥ë¥È²«¶â»þÂåá¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎàÊÑ´éá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö»°¼Ô»°ÍÍ¤Ç¤¤¤¤¹½¿Þ¡×¡ÖÌîÂ¼¥ä¥¯¥ë¥ÈÂç¹¥¤¡×
¤Ò¤È¤ê¤À¤±Í¥¤·¤¯¤Û¤Û¾Ð¤à¿Í¤â¡Ä
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÌÚº´ºÌ»Ò¤¬90Ç¯Âå¤Îà¥ä¥¯¥ë¥È²«¶â»þÂåá¤ò»Ù¤¨¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤ÎÊÑ´é¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖBuddies Night Out¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¡²ò¤Êü¤¿¤ì²á¤®¡Á¡¡¤ªÈè¤ìÍÍ¡Á¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢É×¤Ç³ÚÅ·¤ÎGM¤Ç¤¢¤ëÀÐ°æ°ìµ×¤µ¤ó¡¢Á°¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ¤Î¹âÄÅ¿Ã¸ã¤µ¤ó¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡³Ú¤·¤½¤¦¤ËÊÑ´é¤ò¤¹¤ë¹âÄÅ¤µ¤ó¤ÈÌÚº´¤Î²£¤Ç¡¢ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¤Ë¤Ã¤³¤ê¤ÈÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡3¿Í¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤Ë¡ÖËÜÍè¤Î¹âÄÅ¤µ¤ó¤Î´é¤òµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡×¡Ö¸½ÌòÅö»þ¤«¤éÃçÎÉ¤·¤À¤Í¡×¡Ö½÷»Ò¥¢¥Ê¤È¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼2¿Í¡×¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È²«¶â»þÂå¡×¡ÖÀÐ°æ¤µ¤ó¤À¤±¤º¡¼¤Ã¤È¤ª´é¤¬Æ±¤¸¤ÇÊ©ÍÍ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ö»°¼Ô»°ÍÍ¤Ç¤¤¤¤¹½¿Þ¡×¡ÖÀÐ°æ¤µ¤ó¡¢¹âÄÅ¤µ¤ó»þÂå¤ÎÌîÂ¼¥ä¥¯¥ë¥ÈÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿♡¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£