¡ÖºÌ¤Á¤ã¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤¦7Ç¯¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÄ«ÈæÆàºÌ¤ÈÅÚ²°ÂÀË±¤¬¤È¤â¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¼«»£¤ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä«ÈæÆà¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÂÀË±¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿♡Äê´üÅª¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤À¤±¤É¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤êËº¤ì¤ë»ö¤¬Â¿¡¹ º£²ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼Ì¿¿»£¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÅÚ²°¤Ï¡ÖºÌ¤Á¤ã¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤¦7Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¡²ñ¤¦¤¿¤Ó¤ËÂç¹¥¤♡♡º£Ç¯¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ ÍèÇ¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤è¤í¤·¤¯¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ëÅÚ²°¤È2¿Í¤Î»Ñ¤ò¼«»£¤ê¤¹¤ëÄ«ÈæÆà¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Åê¹Æ¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤³¤Î2¿Í¤Î¥Ú¥¢¤¬Âç¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥Þ¥Þ¥³¥ó¥Ó¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¡ªÂº¤¤¤ï¡Á¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥Á¥¢¥À¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¥É¥é¥Þ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡×¡ÖÂÀË±¤Á¤ã¤ó¤ÈºÌ¤Á¤ã¤óåºÎï¡×¡ÖÊÒ´ó¤È·òÆóÏº¤â°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Ä«ÈæÆà¤ÈÅÚ²°¤Ï¡¢2018Ç¯¥É¥é¥Þ¡Ö¥Á¥¢¡ù¥À¥ó¡×(TBS)¤Ç¶¦±é¡£Ä«ÈæÆà¤Ï21Ç¯¡Ö»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE¡×¤Î»³²¼·òÆóÏº¤È·ëº§¤òÈ¯É½¤·2»ù¤ò¤â¤¦¤±¤ë¡£ÅÚ²°¤Ï23Ç¯¡ÖGENERATIONS from EXILE TRIBE¡×¤ÎÊÒ´óÎÃÂÀ¤È·ëº§¤òÈ¯É½¤·1»ù¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤ë¡£