【紅白】乃木坂46、視聴者参加型の「Same numbers」SPパフォーマンス
大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7:20〜11:45※中断ニュースあり 総合ほか）の曲順が26日、発表された。見どころも合わせて明らかになり、乃木坂46が、テレビのリモコンを使った視聴者参加型の「Same numbers」SPパフォーマンスを行うことが決定した。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目 これまでの出場回数も
同局は「乃木坂46の皆さんが披露するのは「Same numbers」。タイトルにちなんで、楽曲のパフォーマンス中にメンバーが出す数字に合わせて、視聴者の皆さんがリモコンの同じ数字を押していく視聴者参加型のチャレンジ企画です。視聴者の皆さんが獲得した得点が、基準の得点をこえるとスペシャル特効がステージを彩ります。詳しくは、公式ホームページ、紅白X・YouTube公式アカウントに公開される説明動画をご覧ください！」と詳細を説明している。
放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
