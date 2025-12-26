µð¿Í¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢¼ã¼êÂæÆ¬¤Ë´üÂÔ¡¡»Å»öÇ¼¤á¤Ç¡ÖÍèÇ¯É¬¤º¿·¤·¤¤ÎÏ¡×
¡¡µð¿Í¤Ï26Æü¡¢Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤ÇÇ¯Æâ¤Î¶ÈÌ³¤ò½ª¤¨¤¿¡£»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¿¦°÷¤Ø¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç6·î¤Ë¸µ´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤Ë²¿¤È¤·¤Æ¤â¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢»ÄÇ°¤Ê°ìÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È3°Ì¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡¼çË¤¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬ÊÆÂç¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀïÎÏ¥À¥¦¥ó¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£»³¸ý»á¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÏÉ¬¤º¿·¤·¤¤ÎÏ¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¿¡£ÍèÇ¯É¬¤º¼ã¤¤¡¢¿·¤·¤¤ÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»ä¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£